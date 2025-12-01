김대호, 퇴사 후 MBC 아나운서국에 '충격'..후배는 뒷담화

기사입력 2025-12-01 11:36


김대호, 퇴사 후 MBC 아나운서국에 '충격'..후배는 뒷담화

[스포츠조선 조윤선 기자] 김대호가 퇴사 후 처음 마주한 MBC 아나운서국의 모습에 충격을 드러냈다.

12월 2일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 6회에서는 '다가이드' 최다니엘이 기획한 라오스 여행이 펼쳐진다. 이번 여행에는 김대호, 전소민에 더해 새로운 멤버로 박지민이 합류한다고 전해져, 네 사람의 예측 불가 케미에 관심이 모인다.

이날 최다니엘은 여행을 앞두고 박지민을 만나기 위해 MBC를 방문한다. 박지민은 그를 아나운서국으로 안내하며 김대호가 몸담았던 전 직장 내부를 공개한다. 스튜디오에서 이를 보던 김대호는 "진짜 오랜만이다"며 반가워하지만, 자신의 흔적이 지워진 것을 보며 "주민등록 말소된 것도 아니고"라며 충격을 감추지 못한다.


김대호, 퇴사 후 MBC 아나운서국에 '충격'..후배는 뒷담화
이어 김대호의 자리를 소개하는 과정에서 박지민은 "대호 선배 더러운 거 아시죠?"라며 과거 일화를 폭로하고, 최다니엘도 "안 깨끗하죠"라며 거들어 두 사람은 순식간에 김대호 뒷담화로 급속히 가까워진다. 나아가 최다니엘은 이번 라오스 여행에서 박지민에게 '김대호 관련 특별 미션'까지 제안하고, 박지민은 "멱살 잡겠습니다"라고 호응하며 범상치 않은 활약을 예고한다.

박지민의 살벌한 각오에는 출연 배경이 숨어 있다. 제작진과의 사전 미팅에서 그는 "대호 선배가 '위대한 가이드' 나오고 날아가더라. 나도 대호 선배의 기운을 가져와, 날아가고 싶다"며 솔직한 이유를 밝힌 것. 이를 본 예능 외길 33년 박명수는 "가능한지 한번 봅시다"라며 의미심장한 시선을 보내 기대감을 증폭시킨다.

한편, 김대호 잡는 전(前) 직장 후배 박지민의 활약을 확인할 수 있는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 오는 12월 2일 화요일 저녁 8시 30분 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

2.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

3.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

4.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

5.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

2.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

3.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

4.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

5.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

왜 최형우는 KIA의 최종 구애 외면했나…양현종도 삐걱, 진짜 돈 쓸 생각 없나

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.