'환승연애' 성해은, 시설 좋기로 유명한 신축 아파트로 이사..성공했네

기사입력 2026-01-30 20:13


[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애2' 출신 인플루언서 성해은이 이사한 새 집을 공개했다.

30일 성해은의 유튜브 채널에는 '이사했어요!ㅣ시설 좋다고 유명한 신축 아파트 새집 공개!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 성해은은 새 집을 공개했다. 올 화이트 인테리어와 넓은 내부가 단번에 시선을 사로잡았다. 그는 "취향 저격이다. 너무 좋은 곳으로 이사왔다. 행복하다. 이렇게 좋은 곳에 살아도 되나 싶다"며 설렘을 감추지 못했다.


이후 이사짐이 모두 들어오자 집 안은 한층 더 고급스러운 분위기를 자아냈다. 성해은은 정신없이 짐 정리에 나서며 새 보금자리에 적응해 나갔다.

새 집에서 맞이한 첫날 밤, 성해은은 거듭 "이렇게 행복해도 되나 싶다"며 감개무량한 소감을 전했다. 또한 거실에 거울을 배치하는 등 하나하나 인테리어를 완성해 나가는 모습도 공개했다.

특히 시원하게 펼쳐진 시티뷰가 감탄을 자아냈다. 성해은은 창밖으로 노을을 바라보며 "뷰 뭐냐. 미쳤다"며 새 집의 매력에 흠뻑 빠진 모습을 보였다.

jyn2011@sportschosun.com

