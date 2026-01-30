황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行 ('전참시')

기사입력 2026-01-30 18:05


황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行…

황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行…

황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行…

황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行…

황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行…

[스포츠조선 정안지 기자] 은퇴 15일 차 황재균이 백수 일상을 공개했다.

30일 MBC 측은 "은퇴 15일 차 황재균 자고, 먹고, 자고, 먹고... 행복한 백수 라이프"라면서 '전지적 참견 시점' 예고편을 공개했다.

영상 속 잠에서 깬 황재균은 가장 먼저 반려견의 밥을 챙겨줬다.

이때 황재균의 취향이 반영된 싱글 하우스가 처음 공개돼 감탄을 자아냈다. 탁 트인 럭셔리 한강뷰와 그가 밥 먹듯 가던 야구장이 내려다보이는 거실, 진열장에는 황금 글러브와 국가대표 우승 반지, 한국 시리즈 우승 반지가 진열돼 있었다. 또한 집안 곳곳을 채운 피규어, 레고, 만화책 등 그동안 몰랐던 그의 취미 부자 면모가 시청자들의 눈길을 사로잡았다.


황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行…
이어 황재균은 공복에 올리브 오일, 레몬즙, 토마토즙을 섞어 마신 뒤, 루테인과 비타민 B·D, 엽산, 아연 등 많은 영양제를 먹었다. 여기에 노화 방지 영양제에 채소 캡슐까지 21종을 챙겨 먹는 황재균의 모습에 이영자는 "너무 많이 먹는 거 아니냐"고 했다. 그러자 황재균은 "건강 염려증이 있다"고 말했다.

이후 황재균은 다시 잠을 청했다. 현역 시절 6주 동안 13kg을 감량했을 정도로, 철저한 자기관리의 대명사였던 황재균. 은퇴 선언 후 2주가 흐른 시점, 야구선수로서의 모든 관리를 내려놓고 여유로운 하루를 즐겼다. 이에 매니저는 "반 백수다. 백수 된 지 2주 정도 됐다. 스스로도 백수라고 한다"면서 웃었다.

오후 1시, 잠에서 깬 황재균은 배달 음식을 주문, 빠르게 식사 후 바로 소파에 누운 채 휴식을 취하는 모습 등은 영락없는 '백수' 그 자체였다. 이때 황재균은 "배 나왔다"면서도 "좀 나오면 어떠냐"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

2.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

3.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

4.

"사냥용으로 쐈다"..시민 향해 화살 겨눈 정신나간 20대 남성들

5.

[전문] 장원영 괴롭혔던 탈덕수용소, 결국 유죄 확정..스타쉽 "허위·비방 무관용"

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

2.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

3.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

4.

"사냥용으로 쐈다"..시민 향해 화살 겨눈 정신나간 20대 남성들

5.

[전문] 장원영 괴롭혔던 탈덕수용소, 결국 유죄 확정..스타쉽 "허위·비방 무관용"

스포츠 많이본뉴스
1.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

2.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

3.

이럴수가! 이정후의 '대만 데뷔 동기' 결국 짐 쌌다! → 김하성과 이런 인연까지

4.

[오피셜]'서울 킬러에서 서울의 킬러로' 송민규 등번호 깜짝 34번→'아내 생일?', 안데르손 에이스 상징 '10번'…FC서울 2026시즌 등번호 발표

5.

"우리는 다시, 수원답게" 수원FC 2026시즌,팬들이 함께한 '도전X도약'의 캐치프레이즈 발표[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.