글로벌 흥행 탄 ‘아기가 생겼어요’, 최진혁·오연서·홍종현 관계 변화 예고

기사입력 2026-01-30 18:16


글로벌 흥행 탄 ‘아기가 생겼어요’, 최진혁·오연서·홍종현 관계 변화 예…

[스포츠조선 조민정 기자] 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'에서 최진혁, 오연서, 홍종현의 삼각관계가 본격적으로 가동된다.

'아기가 생겼어요'는 하룻밤의 일탈로 얽힌 두 남녀가 같은 회사 사장과 직원으로 재회하며 시작되는 역주행 로맨틱 코미디. 빠른 전개와 익숙하지만 안정적인 K-로코 문법으로 시청자들의 호응을 얻고 있다.

글로벌 반응도 눈에 띈다. 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에 따르면 '아기가 생겼어요'는 방영 첫 주 기준 미주, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 지역에서 주간 시청자 수 1위를 기록했다. 중동과 인도 지역에서도 TOP5에 이름을 올렸고, 미국, 브라질, 프랑스, 아랍에미리트, 태국, 필리핀 등 116개 국가에서 시청자 수 기준 1위를 차지했다. 일본 스트리밍 플랫폼 유넥스트에서는 2주 연속 전체 한류 드라마 랭킹 1위를 기록 중이다.

극 중 두준(최진혁)과 희원(오연서)의 관계에 변수가 등장한다. 희원의 15년 지기 남사친 차민욱(홍종현)이 본격적으로 이야기에 합류하며 세 사람의 관계가 삼각 구도로 재편된다.

공개된 스틸에는 두준, 희원, 민욱이 함께 엘리베이터에 탄 모습이 담겼다. 희원은 두 사람 사이에서 미묘한 긴장감을 감추지 못한 채 눈치를 보고 있고, 두준과 민욱은 서로를 의식하는 듯한 표정으로 대치하고 있다. 짧은 공간 안에서 교차하는 감정선이 향후 전개를 예고한다.

제작진은 "두준, 희원, 민욱을 중심으로 한 삼각관계가 본격화된다"며 "민욱의 등장이 두준과 희원의 관계에 균열을 만들며 로맨스의 긴장감을 끌어올릴 것"이라고 전했다.

채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요' 5회는 31일 오후 10시 30분에 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

2.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

3.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

4.

"사냥용으로 쐈다"..시민 향해 화살 겨눈 정신나간 20대 남성들

5.

[전문] 장원영 괴롭혔던 탈덕수용소, 결국 유죄 확정..스타쉽 "허위·비방 무관용"

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

2.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

3.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

4.

"사냥용으로 쐈다"..시민 향해 화살 겨눈 정신나간 20대 남성들

5.

[전문] 장원영 괴롭혔던 탈덕수용소, 결국 유죄 확정..스타쉽 "허위·비방 무관용"

스포츠 많이본뉴스
1.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

2.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

3.

이럴수가! 이정후의 '대만 데뷔 동기' 결국 짐 쌌다! → 김하성과 이런 인연까지

4.

[오피셜]'서울 킬러에서 서울의 킬러로' 송민규 등번호 깜짝 34번→'아내 생일?', 안데르손 에이스 상징 '10번'…FC서울 2026시즌 등번호 발표

5.

"우리는 다시, 수원답게" 수원FC 2026시즌,팬들이 함께한 '도전X도약'의 캐치프레이즈 발표[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.