글로벌 흥행 탄 ‘아기가 생겼어요’, 최진혁·오연서·홍종현 관계 변화 예고

'아기가 생겼어요'는 하룻밤의 일탈로 얽힌 두 남녀가 같은 회사 사장과 직원으로 재회하며 시작되는 역주행 로맨틱 코미디. 빠른 전개와 익숙하지만 안정적인 K-로코 문법으로 시청자들의 호응을 얻고 있다.
글로벌 반응도 눈에 띈다. 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에 따르면 '아기가 생겼어요'는 방영 첫 주 기준 미주, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 지역에서 주간 시청자 수 1위를 기록했다. 중동과 인도 지역에서도 TOP5에 이름을 올렸고, 미국, 브라질, 프랑스, 아랍에미리트, 태국, 필리핀 등 116개 국가에서 시청자 수 기준 1위를 차지했다. 일본 스트리밍 플랫폼 유넥스트에서는 2주 연속 전체 한류 드라마 랭킹 1위를 기록 중이다.
극 중 두준(최진혁)과 희원(오연서)의 관계에 변수가 등장한다. 희원의 15년 지기 남사친 차민욱(홍종현)이 본격적으로 이야기에 합류하며 세 사람의 관계가 삼각 구도로 재편된다.
공개된 스틸에는 두준, 희원, 민욱이 함께 엘리베이터에 탄 모습이 담겼다. 희원은 두 사람 사이에서 미묘한 긴장감을 감추지 못한 채 눈치를 보고 있고, 두준과 민욱은 서로를 의식하는 듯한 표정으로 대치하고 있다. 짧은 공간 안에서 교차하는 감정선이 향후 전개를 예고한다.
제작진은 "두준, 희원, 민욱을 중심으로 한 삼각관계가 본격화된다"며 "민욱의 등장이 두준과 희원의 관계에 균열을 만들며 로맨스의 긴장감을 끌어올릴 것"이라고 전했다.
채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요' 5회는 31일 오후 10시 30분에 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com