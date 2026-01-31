17년 전 고교 선배는 성공했다…신인에게 이런 기회가? '달'의 선언, "미래다 싶으면 과감하게 밀어붙이겠다"

27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 7회말 1타점 3루타 날린 심우준. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.04.27/
한편, 김 감독은 이 자리에서 센터 라인에 대한 기대했다. 지난 시즌을 앞두고 4년 총액 50억원에 영입했던 심우준에 대해서는 "작년보다 올해 훨씬 잘할 거 같다"고 기대를 내비쳤다.
심우준은 지난해 94경기에 출전해 타율 2할3푼1리 2홈런 11도루 OPS 0.587의 성적을 남겼다. 수비에 있어서는 안정감을 뽐냈지만, 공격에서 다소 아쉬운 모습이 이어졌다. 또한 부상으로 자리를 비우기도 했다. 베테랑 이재원이 플레잉코치가 된 포수 자리도 경쟁의 장이 열린다. 주전 포수로 최재훈이 있지만, 백업 포수 자리는 공백이다. 김 감독은 "(장)규현 (허)인서 (박)상언 등이 1군에서 경기를 많이 뛰지 않았지만, 잠재력이 있다. 이 선수 중에 올 시즌 한번 잘 키워보려고 한다"고 말했다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
한화 이글스 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다. 오재원이 포즈를 취하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/