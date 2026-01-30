"말이 아닌 경기력으로 증명...팬이 자랑스러워하는 팀 만들것" '부산 캡틴' 장호익의 결연한 각오...부주장 안현범X김찬 선임[공식발표]

기사입력 2026-01-30 14:37


[스포츠조선 전영지 기자]부산 아이파크가 2026시즌 팀을 이끌 주장단을 확정했다.

장호익이 올해도 부산의 주장 완장을 찬다. 부주장에는 베테랑 안현범과 김찬이 선임됐다. 부산은 공수 전반에서 팀의 중심 역할을 수행할 선수들로 주장단을 구성해 2026시즌 목표를 향한 준비에 나섰다.

주장 장호익은 2025시즌에 이어 다시 한번 완장을 찼다. 수비 전 지역을 아우르며 몸 사리지 않는 플레이로 팀의 모범과 기준 역할을 해온 장호익은 2026시즌에도 그라운드 안팎에서 팀의 중심을 잡으며 승격 목표를 이끈다. 지난 시즌 수원FC 임대에서 팀을 위한 고참의 역할을 유감없이 보여준 안현범은 새 시즌 부산에서 부주장에 선임됐다. 측면의 속도를 끌어올리는 공수의 키플레이어로, 풍부한 경험과 눈부신 스피드, 왕성한 활동량으로 팀에 에너지과 멘탈을 더한다. 또 다른 부주장 김찬은 최전방에서 책임감 있는 플레이와 헌신으로 팀 공격의 선봉에 선다. 득점뿐 아니라 전방 압박, 연계 플레이에 몸 아끼지 않는 팀 플레이어다.

장호익 주장은 "작년에 주장으로서 많이 부족했고, 팬 여러분께 더 좋은 모습을 보여드리지 못한 점 진심으로 죄송하다"면서 "그 실망과 아쉬움, 제가 끝까지 책임지겠다"는 결의에 찬 각오를 전했다. "올해는 말이 아니라 매 경기, 매 순간의 태도와 경기력으로 증명하겠다. 힘들 때 도망가지 않고, 팀이 흔들릴 때 가장 먼저 앞에 서는 주장이 되겠다"고 다짐했다. "끝까지 포기하지 않는 모습, 마지막 휘슬이 울릴 때까지 끝까지 싸우는 팀, 팬 여러분들이 다시 자랑스러워할 수 있는 팀으로 반드시 만들어 놓겠다. 올 시즌, 팬들의 믿음에 결과로 보답하겠다"고 약속했다.

한편 부산은 이번 주장단 선임을 통해 확고한 목표와 중심축을 세운 부산아이파크는, 3월 2일(일) 오후 4시 30분 구덕운동장에서 열리는 성남FC와의 홈 개막전을 시작으로 2026시즌 승격을 향한 도전을 시작한다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

