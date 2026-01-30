전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

기사입력 2026-01-30 13:39


전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전…

[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획3' 전현무-곽튜브-여경래 셰프가 2년 전 헛걸음했던 여수 백반집 섭외에 다시 도전한다.

30일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 16회에서는 여수를 재방문한 전현무-곽튜브(곽준빈)가 과거 섭외에 실패했던 '백반 맛집'을 다시 찾아간 현장이 펼쳐진다.

시즌1 당시, 전현무-곽튜브는 여수역 역무원이 추천한 '7천원 백반집'을 찾았으나 문이 닫혀 허탕을 쳤던 터. 이날 전현무는 "SNS에서 '전현무계획이 실패한 맛집'으로 유명해진 그 백반집을 다시 가보자"며 곽튜브와 '먹친구' 여경래를 데려간다. 이동 중 전현무는 "여경래 셰프님 스케줄표를 보고 깜짝 놀랐다. 어떻게 나보다 바쁘게 사시냐?"고 안부를 물으며 '여경래 맛집'을 슬쩍 요청한다. 여경래는 "아내랑 가면 소스까지 사 오는 곳!"이라며 맛도리 '명태 전문점'을 알려준다.


전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전…
직후, 세 사람은 길을 걷다가 앞서 '전현무계획'이 방문했던 맛집이 확장된 모습을 발견해 '동공확장'을 일으킨다. 특히 곽튜브는 식당 외벽에 걸린 2년 전 자신의 사진을 보고 "지금보다 12kg 더 나갈 때"라며 과거를 소환해 짠내 웃음을 자아낸다. 반면 전현무는 "지역이 살아날 때 보람을 느낀다"며 진지한 속내를 드러낸다. 그러나 감동도 잠시, 마침내 '허탕의 기억'을 남긴 '7천원 백반집' 앞에 도착한 세 사람이 또 한 번 긴장감에 휩싸이는데, 과연 이번엔 섭외에 성공할지 관심이 모인다.

그런가 하면, 세 사람은 여수의 '랜드마크' 돌산대교 아래에 위치한 장어·새조개 샤브샤브 맛집에서 색다른 먹트립을 경험한다. 전현무는 커플로 가득한 포차 분위기에 "우린 힙한 곳만 다닌다"며 어깨를 으쓱하고, 갯장어 뼈 회와 튀김, 샤브샤브를 맛본 여경래는 "내일 또 생각날 맛"이라고 극찬한다. 하지만 훈훈하던 분위기는 남성 호르몬에 좋다는 부추 앞에서 급변한다. 전현무와 여경래가 서로 "나는 부추 필요 없다"고 양보하며 '승자 없는' 부추 대전을 벌인 것.

장난기로 인해 웃음꽃이 만발한 여수 먹트립의 결말은
30일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 16회에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

인간승리 작은거인 무너뜨린 '좀비 담배', 대체 뭐길래…日 "신인 선수도 조사해달라"

2.

[오피셜]"아, 1mm 차이" 조규성, '첨단' 골라인 기술이 뺏어간(?) 시즌 5호골…미트윌란 '16강 직행'-오현규·양현준·설영우 'PO행'[UEL]

3.

13승 우승 외국의 돌아올 결심. "팀 분위기가 워낙 좋아서... 명동이 기억에 남는다"

4.

"이래서 스페셜원!" 무리뉴 감독이 벤피카의 4-2 기적승 후 레알 절친DF에게 던진 'F******' 한마디

5.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.