[SC이슈] MC몽, 향정신성의약품 전달 의혹 부인…“녹취록 조작” 주장
[스포츠조선 조민정 기자] 가수 MC몽이 향정신성의약품 졸피뎀 대리 처방 및 전달 의혹에 휘말리며, 녹취록 진위를 둘러싼 공방이 이어지고 있다.
30일 이데일리는 MC몽이 매니저 명의로 처방된 졸피뎀을 건네받아 복용한 정황이 담긴 녹취록을 확보했다고 보도했다. 해당 녹취록에는 MC몽의 전 매니저 A씨와의 통화 내용이 포함됐다.
보도에 따르면 A씨는 통화에서 "대리 처방이 아니라 내가 다 받아서 그냥 준 것이다. 내 이름으로 처방받았다"며 "(MC몽이) 달라고 해서 준 것"이라고 말했다. A씨는 2023년까지 약 10년간 퇴사와 재입사를 반복하며 MC몽의 매니저로 근무한 인물로 전해졌다.
A씨는 또 "나보다는 C씨가 더 잘 알 것"이라고 언급했고, C씨는 MC몽이 대표로 있던 빅플래닛메이드엔터테인먼트에서 대표를 지낸 인물로 알려졌다.
이에 대해 MC몽은 해당 매체와의 인터뷰에서 "녹취록은 조작된 것"이라며 "A씨와는 좋지 않게 헤어졌다"고 반박했다. 이어 "나는 지금도 매일 병원에 직접 가서 내 이름으로 약을 처방받고 있다. A씨에게서 약을 받은 적은 단 한 알도 없다"고 주장했다.
다만 녹취록 일부 내용이 거론되자 "어쩌면 나도 정확히 모르겠다. 1~2알 정도는 받았을 수도 있다"며 "잠을 거의 못 자 너무 힘든 상황에서 A씨가 갖고 있던 약 중 남는 것을 받았을 가능성은 있다"고 말했다. 또 자신과 A씨가 서울 강남구 청담동의 같은 병원에서 각각 졸피뎀을 처방받았다고 설명했다.
졸피뎀은 불면증 등 수면장애 치료에 사용되는 향정신성의약품으로, 중추신경계에 작용해 오·남용 시 기억장애나 의존성 등의 부작용 우려가 있다. 이에 따라 중복 처방과 대리 처방은 엄격히 제한되며, 의료법상 졸피뎀은 대리 처방 허용 대상에서도 제외된다.
한편 MC몽은 최근 피아크 그룹 회장 겸 원헌드레드 차가원 대표와의 불륜설에도 휘말렸으나, 양측은 이를 전면 부인하며 허위 사실에 대해 법적 대응 방침을 밝힌 바 있다.
