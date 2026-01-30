"우리는 다시, 수원답게" 수원FC 2026시즌,팬들이 함께한 '도전X도약'의 캐치프레이즈 발표[오피셜]

기사입력 2026-01-30 14:25


"우리는 다시, 수원답게" 수원FC 2026시즌,팬들이 함께한 '도전X도…

[스포츠조선 전영지 기자]'우리는 다시, 수원답게.'

수원FC가 2026시즌을 함께할 새로운 캐치프레이즈를 공식 발표했다. 수원FC는 1월 5~16일 '2026 수원FC 캐치프레이즈 공모전'을 진행해 수원FC를 사랑하는 팬들의 목소리를 모았다. 새로운 시즌을 향한 열정과 팀의 정체성을 함께 담아낼 수 있는 문구를 주제로 진행된 이번 공모전에는 총 631건의 아이디어가 모였다.

이 중 선정된 캐치프레이즈 '우리는 다시, 수원답게'는 수원FC가 걸어온 시간과 앞으로 나아갈 길을 함께 담아낸 문장이다. 수많은 도전과 굴곡 속에서도 다시 일어나 전진해 온 '수원FC'의 정체성과, 언제나 곁을 지켜온 팬들의 신뢰를 바탕으로 2026시즌은 더욱 단단하게 도약하겠다는 의지를 담아냈다. 수원FC 측은 "'수원답게'라는 표현에는 끈기와 책임, 그리고 팬과 구단이 함께 만들어온 시간이 녹아 있으며, 이는 올 시즌 수원FC가 보여줄 도전과 도약의 기준이자 약속"이라며 승격의 의지를 분명히 했다. 이어 "수원FC는 이번 캐치프레이즈를 중심으로 2026시즌 동안 구단의 각종 콘텐츠와 마케팅 등을 기획 구단-선수-팬 모두의 마음을 하나로 모으고자 한다"고 밝혔다.

한편, 공모전을 통해 선정된 최종 후보 5인에게는 2026시즌 연간 회원권, 홈 유니폼, 사인볼, 머플러 등 다양한 시상품을 제공한다. 수원FC 관계자는 "이번 캐치프레이즈는 팬 한 분 한 분의 바람이 모여 완성됐다는 점에서 더욱 특별하다"면서 "2026시즌은 수원FC가 다시 한 번 정체성을 바로 세우고 도약하는 해가 될 수 있도록, 팬들과 같은 방향을 바라보며 한걸음씩 나아가겠다"고 다짐했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

2.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

3.

'안타깝다' 주전 밀린 韓 로드리 권혁규, 벨기에팀 입단 거피셜 상태에서 '돌연 무산', 오현규와 비슷한 케이스

4.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

5.

"금메달 3개 이상,톱10 목표!" 팀코리아,밀라노-코르티나올림픽 결전지 향해 출발!

스포츠 많이본뉴스
1.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

2.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

3.

'안타깝다' 주전 밀린 韓 로드리 권혁규, 벨기에팀 입단 거피셜 상태에서 '돌연 무산', 오현규와 비슷한 케이스

4.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

5.

"금메달 3개 이상,톱10 목표!" 팀코리아,밀라노-코르티나올림픽 결전지 향해 출발!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.