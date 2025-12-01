성시경x박서준, 소주병이 대체 몇개야..발그레한 얼굴로 술자리 인증

기사입력 2025-12-01 10:29


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 성시경이 배우 박서준의 '먹을텐데' 출연을 예고하며 애정 어린 응원을 전했다.

1일 성시경은 자신의 SNS에 "이번 주 '먹을텐데' 서준이"라는 글과 함께 박서준을 향한 칭찬을 아끼지 않았다.

그는 "예의 바르고 다정하지만 우물쭈물 자기 할 말은 다하는 심지. 겸손함 속 당당함. 서글서글함 속의 단단함(거꾸로도 해보세요 당속겸 단속서). 알수록 더 알고 싶은 매력있는 아이"라고 소개했다.

이어 "배우에게 직접 OST를 부탁받은건 이번이 처음"이라며 "시놉과 대본을 받아 작품에 딱 맞는 가사를 심현보 형이 써줬다. 저는 늘 그래왔듯 경도가 돼서 지우를 눈앞에 둔 듯 노래 했다"고 작업 비하인드를 밝혔다.


박서준은 오는 6일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'에 출연한다. 성시경은 이에 앞서 4일 선공개되는 OST '어떤 날 어떤 마음으로'를 발표한다. 이번 신곡은 드라마 속 감정의 흐름을 가장 아름답고 묵직하게 담아낸 메인 테마로 자리할 예정이다. 특히 성시경이 2022년 드라마 커튼콜 OST '오랫동안' 이후 3년 만에 선보이는 드라마 OST라는 점에서 더욱 관심이 쏠린다.

이에 성시경은 "드라마도 노래도 부디 많이 사랑받는 작품이 되길, 연말 콘서트 때 노래하겠다"고 기대감을 전했다.

함께 공개된 사진에는 성시경과 박서준이 한 식당에서 다정하게 어깨동무를 한 채 인증샷을 남기는 모습이 담겨 있다. 두 사람의 편안한 분위기와 훈훈한 케미가 눈길을 끌며, 식탁 위 소주병 여러 병이 더해진 '친구 같은' 현장의 생생함도 돋보인다. 술기운이 오른 듯 발그레한 두 사람의 표정이 미소를 자아낸다.

한편 JTBC 드라마 '경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도와 서지우가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회하는 이야기를 그린 로맨스 드라마다. 오는 12월 6일 오후 10시 40분 첫 방송한다.

