1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

기사입력 2025-12-01 15:51


1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[…
뉴진스. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 뉴진스(NewJeans)가 전속계약 분쟁 당시 사용하던 'NJZ' 명의 홍보 계정을 일제히 삭제했다.

뉴진스 멤버들이 독자 활동을 준비하던 시절 운영하던 'NJZ' SNS 계정이 최근 모두 삭제된 사실이 확인됐다.

이 계정은 멤버들이 소속사 어도어와 갈등을 겪던 당시 전속계약 파기 의사를 밝히고, '뉴진스' 대신 'NJZ'라는 새로운 팀명을 사용할 것이라며 각종 프로필, 근황 등 멤버들의 콘텐츠를 올리던 공간이었다.

계정 전체가 사라지자 팬들 사이에서는 "NJZ 체제가 완전히 종료된 것 아니냐"는 반응이 나오고 있다. 특히 멤버들이 최근 어도어 복귀 의사를 밝힌 만큼, 뉴진스가 본래 이름으로 활동을 재정비하는 움직임이라는 해석이 힘을 얻는 중이다.

멤버들은 지난해 11월 "돌이킬 수 없는 강을 건넜다"며 어도어와의 신뢰 붕괴를 이유로 전속계약 해지를 선언했고, 팀명까지 'NJZ(엔제이지)'로 바꾸며 독자 활동을 예고했었다. 여기에 외신과의 인터뷰에서 한국 아이돌 육성 시스템이나 K팝 산업 구조를 비판하며, 스스로 '혁명가'라 표현하기도 했다.

하지만 법원은 모든 단계에서 어도어 손을 들어줬다. 전속계약 유효 심리, 가처분, 간접강제까지 줄줄이 어도어의 승리였고, 사실상 뉴진스의 독립 시도는 차단됐다.

특히 분위기가 완전히 뒤집힌 건 항소 기한을 하루 앞둔 시점이었다. 지난달 해린과 혜인이 먼저 "어도어로 돌아가겠다"고 선언했고, 남은 민지, 하니, 다니엘도 결국 복귀 결정을 내렸다. 다만 이 세 명의 복귀와 관련해서는 별도의 소속사 입장이 아직 전해지지 않았다.

그럼에도 'NJZ 계정 삭제'로, 멤버들이 다시 뉴진스로 돌아갈 준비를 시작했다고 풀이된다. 업계에서는 1년 전 "돌아가지 않겠다"고 외치며 당당하게 혁명을 외쳤던 멤버들의 엔딩치고는 지나치게 현실적이라는 평가도 나온다.


그런가 하면, 뉴진스를 기획하고 제작해 온 민희진 전 어도어 대표는 최근 신생 기획사 오케이 레코즈 설립 소식을 알리며 독자적 행보를 이어가고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

