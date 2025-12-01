'K리그1 최고의 별' 이동경의 묵직한 울림 "더 높은 곳을 향해 겸손하고 성실하게 올라가겠다"[K리그 대상]

하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그1 MVP에 뽑힌 울산 이동경이 트로피를 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그1 MVP에 뽑힌 울산 이동경이 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

[스포츠조선 박찬준 기자]K리그1 최고의 별은 '도쿄리' 이동경(울산)이었다.

1일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식'이 열렸다. 2025년 동안 K리그를 빛낸 26개 구단 감독, 선수들이 한자리에 모였다.

K리그1 MVP는 이동경이 차지했다. 이동경은 감독 5표, 주장 8표, 미디어 71표를 득표, 총 53.69점을 얻어 전북의 박진섭(35.71점), 수원FC의 싸박(10.6점)을 따돌리고 MVP로 선정됐다. 사상 최초로 울산 소속 선수가 4년 연속 MVP를 수상했다.

이동경은 울산 유스 출신으로 2018시즌 울산에서 프로에 데뷔했다. 안양으로 임대됐다, 2019시즌 울산으로 복귀했다. 이후 2022시즌 독일 샬케, 한자 로스토크를 경험하고, 2023시즌 여름 울산으로 돌아와 팀 우승에 기여했다.

2024시즌 중반 이동경은 김천으로 입대했지만, 올 시즌 10월 전역 후 다시 울산 유니폼을 입고 활약을 이어갔다.

올 시즌 이동경은 김천과 울산에서 총 36경기에 출전해 13골-12도움을 기록했다. K리그1 최다 공격포인트 1위에 오르는 등 데뷔 이래 최고의 시즌을 보냈다.

슈팅 115회, 키패스 71회 등 주요 공격 지표에서도 1위에 오르는 등 리그를 대표하는 공격 자원이자 피니셔로 활약했고, 라운드 MVP 2회, 베스트11 12회, MOM 12회 등에 선정되며 시즌 내내 가장 꾸준하고 영향력 있는 선수로 평가받았다.

이동경은 올 시즌 K리그1 베스트11 공격수에도 이름을 올리는 등 시상식의 주연이 됐다.


'K리그1 최고의 별' 이동경의 묵직한 울림 "더 높은 곳을 향해 겸손하…
하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그1 MVP에 뽑힌 울산 이동경이 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

이동경은 "원래 말을 잘 못하는데 긴장돼서 더 못할 것 같다"고 입을 열었다. 이어 "큰 상을 받게 돼서 감사하다. (박)진섭이형, 싸박과 후보에 오른 것만으로도 기뻤는데 큰 상을 받게돼 기쁘다. 정말 감사드릴 분들이 많이 떠오른다. 김천 감독, 스태프들에게 감사드린다. 울산의 모든 관계자들에게 감사 인사 드린다. 올 시즌 많은 응원을 보내준 김천, 그리고 마음 고생 많이 하셨을 울산 팬들이 제 수상으로 상처가 치유돼셨으면 좋겠다. 축구를 시작하면서 열심히 뒷바라지 해주신 부모님과 부족한 저에게 딸을 맡겨주신 장인어른, 장모님께 감사하다. 무뚝뚝해서 표현 못하는데 이렇게 못난 남편 만나서 마음고생하고 눈물흘리고, 울산이고 유럽이고 같이 가며 고생한 아내에게 자기 일보다 더 나를 위해서 헌신해줬기에 가능했다. 아내에게 이 상을 전하고 싶다. 마지막으로 축구를 시작하면서 열심히 높은 곳을 바라보면서 왔는데 감사한 상을 가지고 잠깐 숨고르고 다시 한번 더 높은 곳을 향해 겸손하고 성실하게 올라가겠다. 올 한해 K리그 사랑해주신 모든 팬들, 모든 구성원들 감사하다. 따뜻한 연말 보내시길, 감사하다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

