수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 수지와 김선호가 베트남에서 러닝을 즐기는 근황이 포착됐다.
최근 베트남 현지 SNS와 한국 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 함께 달리는 모습이 담긴 사진과 영상이 올라오며 화제를 모았다.
공개된 영상 속 두 사람은 편안한 스포츠 웨어 차림으로 베트남 하노이의 명소 '서호' 주변을 나란히 달리고 있다. 특히 수지는 선글라스나 마스크 없이 얼굴을 드러낸 채 자연스럽게 러닝을 즐기고 있어 시선을 끈다. 김선호 역시 여유로운 표정으로 주변을 살피며 속도를 맞추는 모습이 포착돼 훈훈함을 자아낸다.
두 사람은 영화 '현혹' 촬영을 위해 베트남을 방문한 것으로 알려졌다. '현혹'은 1935년 경성, 세상 밖으로 모습을 드러내지 않아 각종 소문과 의혹이 따라붙는 매혹적인 여인 송정화(수지)의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호(김선호)가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가는 이야기를 그린 작품이다.
한편 '현혹'은 '우아한 세계', '관상', '더 킹', '비상선언' 등을 연출한 한재림 감독의 신작으로, 오는 2026년 디즈니+를 통해 공개될 예정이다.
