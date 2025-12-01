수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

기사입력 2025-12-01 15:16


수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 수지와 김선호가 베트남에서 러닝을 즐기는 근황이 포착됐다.

최근 베트남 현지 SNS와 한국 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 함께 달리는 모습이 담긴 사진과 영상이 올라오며 화제를 모았다.

공개된 영상 속 두 사람은 편안한 스포츠 웨어 차림으로 베트남 하노이의 명소 '서호' 주변을 나란히 달리고 있다. 특히 수지는 선글라스나 마스크 없이 얼굴을 드러낸 채 자연스럽게 러닝을 즐기고 있어 시선을 끈다. 김선호 역시 여유로운 표정으로 주변을 살피며 속도를 맞추는 모습이 포착돼 훈훈함을 자아낸다.

두 사람은 영화 '현혹' 촬영을 위해 베트남을 방문한 것으로 알려졌다. '현혹'은 1935년 경성, 세상 밖으로 모습을 드러내지 않아 각종 소문과 의혹이 따라붙는 매혹적인 여인 송정화(수지)의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호(김선호)가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가는 이야기를 그린 작품이다.

한편 '현혹'은 '우아한 세계', '관상', '더 킹', '비상선언' 등을 연출한 한재림 감독의 신작으로, 오는 2026년 디즈니+를 통해 공개될 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

3.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

4.

온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

5.

납치·폭행 당한 유튜버 수탉, 직접 전말 밝힌다 "오늘(1일) 밤 라이브 방송"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

3.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

4.

온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

5.

납치·폭행 당한 유튜버 수탉, 직접 전말 밝힌다 "오늘(1일) 밤 라이브 방송"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이대호는 당장 은퇴를 철회하라" 홈런 폭발, 한국보다 일본에서 더 난리

2.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

3.

'손흥민 OUT' 미치도록 후회!→'프랭크 감독 경질' 초임박 "문제 해결 못할시 떠난다"…'지옥의 일정'까지 대기 중

4.

'SS 귀족' 김하성, 3년 연속 타격왕+20홈런 포수까지 제쳤다! → 美매체 FA 최상위 랭크

5.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.