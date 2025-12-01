[공식]촬영 중 쓰러진 김수용, 김숙·임형준이 구했다…신속 대응에 회복

기사입력 2025-12-01 19:05


[공식]촬영 중 쓰러진 김수용, 김숙·임형준이 구했다…신속 대응에 회복
김숙, 김수용, 임형준(왼쪽부터). 사진=스포츠조선DB, 미디어랩시소



[스포츠조선 정빛 기자] 코미디언 김수용이 촬영 중 급성 심근경색으로 쓰러졌다가 동료들의 응급조치로 위기를 넘겼다.

김수용 소속사 미디어랩시소는 1일 스포츠조선에 "김수용 씨는 최근 급성 심근경색으로 인해 현장에서 의식을 잃는 사고가 발생했다"고 밝혔다.

이어 "당시 함께 있던 김숙, 임형준 씨가 심폐소생술(CPR) 등 필요한 초동조치를 시행했으며, 두 분의 신속한 대응 덕분에 김수용 씨는 무사히 건강을 회복할 수 있었다"라며 "깊은 감사의 말씀을 전한다"고 전했다.

김수용은 지난달 13일 경기 가평에서 진행된 방송 촬영 도중 갑작스레 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐다. 당시 상황만 전달된 가운데, 사고 당시 현장에 있던 임형준과 김숙 매니저가 즉시 CPR을 실시했고, 김숙도 119 신고 및 기도 확보를 맡아 대응했다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

특히 임형준은 과거 변이형 협심증으로 응급 상황을 겪은 경험이 있어 빠른 조치가 가능했던 것으로 전해진다. 스태프들도 구조대가 도착하기 전까지 응급처치를 이어갔고, CPR은 이송 중에도 약 20~30분간 지속됐다는 후문이다.

이에 김수용은 구급차 이동 중 의식을 회복할 수 있었고, 병원에서 급성 심근경색 진단을 받아 혈관 확장 시술을 진행했다. 현재는 퇴원 후 회복에 집중하고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

2.

1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

3.

김송, '하반신 마비' ♥강원래 발 상태 공개… "발톱 빠져도 감각 없다"

4.

수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

5.

옥주현 결국 검찰 송치… 미등록 기획사 3년 운영 덜미 후폭풍

연예 많이본뉴스
1.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

2.

1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

3.

김송, '하반신 마비' ♥강원래 발 상태 공개… "발톱 빠져도 감각 없다"

4.

수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

5.

옥주현 결국 검찰 송치… 미등록 기획사 3년 운영 덜미 후폭풍

스포츠 많이본뉴스
1.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

2.

대충격! 김혜성 트레이드칩 전락하나 → 다저스 토사구팽 시나리오.. 日반응도 씁쓸

3.

이걸 웃어야 하나.. 김혜성-송성문 다저스 '벤치 듀오'설 떴다! → 日 오타니 야마모토는 원투펀치인데

4.

타격왕-MVP-WS 주역, 이들을 발밑에 둔 김하성, FA 타자 8위...이 정도면 235억 포기 잘 한건가?

5.

"경기복 넘어 즐거움을"…현대건설, 크리스마스 유니폼 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.