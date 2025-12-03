"경기 패해도 괜찮아!" 부천 하나은행의 돌풍…이상범 감독 "그렇게 단단하게 굳어지는 것"

기사입력 2025-12-03 10:45


"경기 패해도 괜찮아!" 부천 하나은행의 돌풍…이상범 감독 "그렇게 단단…
사진제공=WKBL

"경기 패해도 괜찮아!" 부천 하나은행의 돌풍…이상범 감독 "그렇게 단단…
사진제공=WKBL

[스포츠조선 김가을 기자]"'나' 때문에 패해봐야 그 선수도 는다."

부천 하나은행의 돌풍이 심상치 않다. 하나은행은 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 첫 번째 라운드 로빈에서 4승1패를 기록했다. 최근 3연승을 질주하며 펄펄 날고 있다. 예년과 180도 다른 모습이다. 하나은행은 앞선 5시즌 내내 하위권을 맴돌았다. 2021~2022, 2022~2023, 2024~2025시즌엔 최하위를 기록했다.

하나은행 반전의 중심엔 이상범 감독(56)이 있다. 이 감독은 올 시즌을 앞두고 하나은행의 지휘봉을 잡았다. 그에게도 도전이었다. 여자 프로농구를 맡는 것은 이번이 처음이었기 때문이다. 이 감독은 2000년 선수 은퇴 이후 남자 프로농구 SBS(현 정관장)에서 코치로 지도자 생활을 시작했다. 2008~2009시즌 안양 KT&G(현 정관장) 감독대행을 거쳐 2009~2010시즌 정식 감독에 선임됐다. 그는 2011~2012시즌에는 팀을 챔피언결정전 우승으로 이끌었다. 3년에 걸쳐 젊은 선수 위주로 리빌딩한 끝에 정상에 올랐다. 이후 원주 DB에서 2017년부터 2023년까지 감독을 맡기도 했다.

이 감독은 '베테랑' 김정은(38)과 '아시아쿼터 에이스' 이이지마 사키(33)를 중심으로 팀을 꾸렸다. 여기에 새 얼굴을 적극적으로 활용했다. 2년 차 정현(19), 그동안 기회를 제대로 잡지 못했던 4년 차 고서연(21) 등을 투입해 경기를 치르고 있다. 이 감독의 조련 속 어린 선수들은 매 경기 성장하는 모습을 보이고 있다. 그는 "(처음과 비교해) 선수 전원이 '스텝업'했다. 조금씩 자신감이 붙고 있다. 다만, 여기서 안주해선 안 된다"고 말했다.

이 감독은 "아직 어린 선수들이다. 경기 끝나고 선수들에게 물어보면 잘 풀리지 않을 때는 자기도 모르게 옛날의 습성이 나온다고 한다. 주전으로 경기를 해보지 않았기 때문이다. 그래서 '경기에 져도 상관 없다'고 했다. 자기 때문에 경기를 져 봐야 그 선수도 는다. 자꾸 피한다고, 도망간다고 해결되는 것이 아니다. 누군가는 책임을 져야한다. 어린 선수들일수록 경험을 쌓아야 한다. 그렇게 단단하게 굳어지는 것이다. 업-다운이 있는 것은 뻔히 아는데 그러면서 크는 것"이라며 "피하는 부분만 없으면 된다. 자꾸 두드러야 문이 열린다. 버티고, 치고 나가는 공방전을 해봐야 한다. 우리가 상대보다 에너지 레벨을 좀 더 높여야 한다"고 했다.

하나은행은 5일 아산 우리은행을 상대로 두 번째 라운드 로빈에 돌입한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

2.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

3.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이런 이야기보다는"

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이런 이야기보다는"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.