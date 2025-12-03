박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감…

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 박서준이 "외모 지적 많이 받는다"고 털어놨다.

2일 유튜브 채널 '감독 고창석'에는 "박서준 얘 주연 급 외모는 아닌 것 같은데? | 감독 고창석"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 오존은 박서준에게 "외모에 비해서 연기력이 저평가된 배우라고 생각을 한다"며 소신 발언했다.

그러자 박서준은 "나는 외모 지적을 제일 많이 받는다"고 솔직하게 털어놨다. 이를 들은 오존은 "진짜냐"며 이해 불가라며 놀랐고, 허준석도 "외모 지적을 받는다고?"라고 되물었다.


이에 박서준은 "그렇다"면서도 "신경은 안 쓴다"고 했다. 그러자 고창석도 "잘못 들었나. 서준이가 외모 지적을 받는다고?"라며 세 번째 물을 만큼 박서준의 외모 지적 발언에 이해 할 수 없다는 반응을 보였다.

이를 들은 박서준은 "아이 뭐 그렇더라"고 하자, 오존은 "그럴 수 있다"면서 악플러에 빙의 한 채 "'얘 주연 급은 아닌데?' 하면서 뭐 그런 사람도 있을거다. 별의별 댓글이 다 달린다"라고 했다.

그러자 고창석은 "오존아 나는 책임 못 진다"면서 빠르게 손절해 웃음을 안겼다.

