김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다" ('김숙티비')

최종수정 2025-12-02 20:53

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다"…

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다"…

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다"…

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다"…

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다"…

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다"…

[스포츠조선 정안지 기자] 김숙이 예능 프로그램 속 전 남편인 윤정수의 결혼식을 찾아 축하를 건넸다.

2일 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'에는 "윤정수 쿨하게 장가 보내고 숙이가 간 곳은?!"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 윤정수의 결혼식을 찾은 김숙은 "전 남편 결혼식이 있다"면서 "너무 행복하다"고 해 웃음을 안겼다.

이어 김숙은 "이제 나와의 인연은 끝이다"며 "오늘 특별히 사회를 보기로 했다. 중간에 사회 보다가 울 수도 있다. 울컥 할 수도 있다. 미련이 남아서가 아니라 친오빠 장가 보내는 그런 마음"이라고 했다.

잠시 후 김숙과 남창희의 공동 사회로 결혼식이 시작됐다. 김숙은 "정확하게 오늘을 마무리로 해서 아직도 외지에 사시는 분들은 나랑 윤정수 씨랑 같이 사는 줄 아시는 분들이 많다"며 "신부는 따로 있다"면서 시작부터 선긋기로 웃음을 안겼다.


김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다"…
이어 김숙의 '신랑 입장' 멘트와 함께 윤정수가 춤을 추며 등장해 웃음을 자아냈다. 많은 이들의 축복 속 결혼식이 끝난 가운데 김숙은 나홀로 열심히 먹방 촬영을 진행해 폭소를 자아냈다. 김숙은 "남의 결혼식에서 끝까지 먹은 거 처음인 것 같다"면서 "본승이 오빠한테 연락 한번 해봐야겠다"고 해 눈길을 끌었다.

또한 사진 촬영 중 윤정수, 윤진서 부부 옆에 선 김숙은 "이렇게 세 명이서 찍는 게 괜찮나"라면서 해당 모습을 카메라에 담으며 웃어 보였다. 이어 김숙은 "정수 오빠 행복하게 잘 살아라"면서 축하를 건네며 행복한 모습의 윤정수, 윤진서 부부의 모습을 클로즈업 해 눈길을 끌었다.

한편 윤정수는 원진서는 지난달 30일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 결정사도 놀란 MBC 퇴사 후 수입 "9개월간 4년치 연봉 벌어"

2.

“이정재 조깅하고, 마트엔 차승원” 한고은, 청담동 톱스타 이웃사촌 전격 공개

3.

봉태규, '나혼산' 촬영 중 전현무에 패싱당한 심경 "행인으로 본 듯, 나중에 연락와"

4.

박서준, 상처 입은 성시경에 현실 조언…"기사 뜰 땐 일부러 연락 안 해"

5.

이병헌 母, 며느리 이민정 자랑 요청에 "어려운 숙제" 농담

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 결정사도 놀란 MBC 퇴사 후 수입 "9개월간 4년치 연봉 벌어"

2.

“이정재 조깅하고, 마트엔 차승원” 한고은, 청담동 톱스타 이웃사촌 전격 공개

3.

봉태규, '나혼산' 촬영 중 전현무에 패싱당한 심경 "행인으로 본 듯, 나중에 연락와"

4.

박서준, 상처 입은 성시경에 현실 조언…"기사 뜰 땐 일부러 연락 안 해"

5.

이병헌 母, 며느리 이민정 자랑 요청에 "어려운 숙제" 농담

스포츠 많이본뉴스
1.

'뭐라고 588억원? KBO리그 버프 제대로 받았다' 천정부지로 치솟는 폰세의 주가, 최소 3000만달러 이상+샌디에이고 급관심

2.

분열, 갈등, 재앙...레알 마드리드 이렇게 무너지나, 알론소 지지파vs경질파 라커룸 완전 갈라서

3.

충남아산FC, 대학생 마케터 '어썸 6기' 수료식 성료

4.

3연승 잘나갔는데, 왜 하필 1-2위 연달아 만나냐..."2R 안 한번은 이기자고 했다" [의정부 현장]

5.

"60개 넘는 공 때리고, 1주일 2경기는 무리 갈 수도" KB 주포 비예나 무릎 상태는? [의정부 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.