김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다" ('김숙티비')
[스포츠조선 정안지 기자] 김숙이 예능 프로그램 속 전 남편인 윤정수의 결혼식을 찾아 축하를 건넸다.
2일 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'에는 "윤정수 쿨하게 장가 보내고 숙이가 간 곳은?!"이라면서 영상이 게재됐다.
이날 윤정수의 결혼식을 찾은 김숙은 "전 남편 결혼식이 있다"면서 "너무 행복하다"고 해 웃음을 안겼다.
이어 김숙은 "이제 나와의 인연은 끝이다"며 "오늘 특별히 사회를 보기로 했다. 중간에 사회 보다가 울 수도 있다. 울컥 할 수도 있다. 미련이 남아서가 아니라 친오빠 장가 보내는 그런 마음"이라고 했다.
잠시 후 김숙과 남창희의 공동 사회로 결혼식이 시작됐다. 김숙은 "정확하게 오늘을 마무리로 해서 아직도 외지에 사시는 분들은 나랑 윤정수 씨랑 같이 사는 줄 아시는 분들이 많다"며 "신부는 따로 있다"면서 시작부터 선긋기로 웃음을 안겼다.
이어 김숙의 '신랑 입장' 멘트와 함께 윤정수가 춤을 추며 등장해 웃음을 자아냈다. 많은 이들의 축복 속 결혼식이 끝난 가운데 김숙은 나홀로 열심히 먹방 촬영을 진행해 폭소를 자아냈다. 김숙은 "남의 결혼식에서 끝까지 먹은 거 처음인 것 같다"면서 "본승이 오빠한테 연락 한번 해봐야겠다"고 해 눈길을 끌었다.
또한 사진 촬영 중 윤정수, 윤진서 부부 옆에 선 김숙은 "이렇게 세 명이서 찍는 게 괜찮나"라면서 해당 모습을 카메라에 담으며 웃어 보였다. 이어 김숙은 "정수 오빠 행복하게 잘 살아라"면서 축하를 건네며 행복한 모습의 윤정수, 윤진서 부부의 모습을 클로즈업 해 눈길을 끌었다.
한편 윤정수는 원진서는 지난달 30일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다.
