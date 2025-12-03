'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이…

'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이런 이야기보다는"

기사입력 2025-12-03 03:22


2025 리얼글러브 어워드가 1일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 열렸다. 한국프로야구선수협회 회장 양현종이 참석해 자리를 빛내고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.01/

[스포츠조선 김민경 기자] "아시아쿼터제를 없애자 뭐 이런 이야기보다는…."

KBO가 2026년부터 도입하는 아시아쿼터제를 향한 국내 선수들의 시선이 곱지 않다. 기존 외국인 선수들과 비교해 기량이 떨어지는 선수들이라고 해도 어쨌든 용병은 용병이다. 국내 선수들, 특히 1.5군급 선수들이 타격을 받을 전망이다.

아시아쿼터 선수는 아시아야구연맹 소속 국가 기준 아시아 국적 천제와 호주 국적 선수를 대상으로 팀당 한 명씩 보유할 수 있다. 각 구단은 기존 외국인 선수 3명과 아시아쿼터 선수까지 더해 4명을 모두 한 경기에 출전시킬 수 있다. 포지션 제한은 없다.

아시아쿼터 선수를 신규 영입할 때 쓸 수 있는 최고액은 20만 달러(약 3억원)다. 아주 높은 수준의 선수를 기대하기는 어려운 금액이다.

아시아쿼터제가 도입됐을 때부터 일본인 투수를 선호할 것이란 전망이 나왔다. 각 구단 스카우트들은 실제로 일본프로야구(NPB)에서 뛰었거나 일본 독립리그에서 뛰고 있는 투수들을 주로 살폈다.

KT 위즈(스기모토 코우키), SSG 랜더스(타케다 쇼타), 삼성 라이온즈(미야지 유라)는 일본인 투수 영입을 마쳤다. 한화 이글스는 대만 국가대표 출신 좌완 투수 왕옌청을 영입했는데, NPB 경력자라는 점에서 궤를 같이한다.

아시아쿼터 선수를 선발투수로 활용하면 선발 로테이션 5자리 가운데 3자리가 외국인 선수의 몫이 된다. 국내 선발투수는 단 2자리를 두고 경쟁할 수밖에 없다. 안 그래도 요즘 에이스급 국내 투수가 잘 나오지 않고 있는데, 상황이 더 악화될 가능성이 커진다. 불펜으로 써도 국내 선수 누군가는 밀려나야 한다.


왼쪽부터 한화 이글스 왕옌청, kt 위즈 스기모토 코우키, SSG 랜더스 타케다 쇼타. 사진제공=한화 이글스, KT 위즈, SSG 랜더스
KIA 타이거즈는 올겨울 FA 최대어였던 주전 유격수 박찬호가 4년 80억원 대형 계약에 성공, 두산 베어스로 이적하자 아시아쿼터 선수를 유격수로 뽑는 방안까지 고려했다. 호주 국가대표 유격수 출신인 재러드 데일을 일본 오키나와 마무리캠프에서 직접 테스트했고, 평가도 꽤 괜찮았다. KIA가 데일과 계약하면 박찬호의 반자리를 기다렸던 김규성, 박민, 정현창 등은 힘이 빠질 수밖에 없다.


이런 위협이 KIA에만 있으란 법은 없다. 앞으로 아시아쿼터 선수는 이런 식으로 각 구단에 부족한 포지션을 채울 즉시전력감을 구할 가능성이 크다. 아시아쿼터 선수가 주전을 차지하면, 줄어든 자리를 차지하려는 국내 선수들의 경쟁은 더 치열해질 수밖에 없다. "한국프로야구선수협회(선수협)가 왜 반대하지 않았을까"라는 목소리가 야구인들 사이에서 계속 나온 이유다.

양현종 선수협 회장을 비롯한 대표 선수들은 지난달 10일 KBO 허구연 총재를 만나 리그 전반에 대한 현안을 논의하는 간담회를 가졌다. KBO와 선수협이 처음 공식적으로 소통하는 자리였다. 이때도 아시아쿼터 관련 논의가 있었다.

일부 선수는 아시아쿼터 선수 국적에서 호주를 제외하자는 의견을 냈던 것으로 알려졌다.

양현종 회장은 아시아쿼터제와 관련해 "(선수들이) 당연히 부정적인 생각이 많다. 하지만 결정이 됐기 때문에 우리가 안 하겠다 이런 얘기를 하는 것보다 어쨌든 선수들을 대표하는 자리기 때문에 힘든 점이 있고 당연히 건의할 것이 있으면 선수들의 의견을 적극 반영해서 하려 한다. 아시아쿼터제를 없애자 이런 것보다는 다른 것을 그러면 얼마만큼 선수들에게 보장해 줄 수 있는지 그런 쪽으로 이야기를 풀어 가려 한다"고 밝혔다.


KBO-한국프로야구선수협회 간담회 사진. 사진제공=KBO

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

