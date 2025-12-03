'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이…

KIA 타이거즈는 올겨울 FA 최대어였던 주전 유격수 박찬호가 4년 80억원 대형 계약에 성공, 두산 베어스로 이적하자 아시아쿼터 선수를 유격수로 뽑는 방안까지 고려했다. 호주 국가대표 유격수 출신인 재러드 데일을 일본 오키나와 마무리캠프에서 직접 테스트했고, 평가도 꽤 괜찮았다. KIA가 데일과 계약하면 박찬호의 반자리를 기다렸던 김규성, 박민, 정현창 등은 힘이 빠질 수밖에 없다.
이런 위협이 KIA에만 있으란 법은 없다. 앞으로 아시아쿼터 선수는 이런 식으로 각 구단에 부족한 포지션을 채울 즉시전력감을 구할 가능성이 크다. 아시아쿼터 선수가 주전을 차지하면, 줄어든 자리를 차지하려는 국내 선수들의 경쟁은 더 치열해질 수밖에 없다. "한국프로야구선수협회(선수협)가 왜 반대하지 않았을까"라는 목소리가 야구인들 사이에서 계속 나온 이유다.
양현종 선수협 회장을 비롯한 대표 선수들은 지난달 10일 KBO 허구연 총재를 만나 리그 전반에 대한 현안을 논의하는 간담회를 가졌다. KBO와 선수협이 처음 공식적으로 소통하는 자리였다. 이때도 아시아쿼터 관련 논의가 있었다.
일부 선수는 아시아쿼터 선수 국적에서 호주를 제외하자는 의견을 냈던 것으로 알려졌다.
양현종 회장은 아시아쿼터제와 관련해 "(선수들이) 당연히 부정적인 생각이 많다. 하지만 결정이 됐기 때문에 우리가 안 하겠다 이런 얘기를 하는 것보다 어쨌든 선수들을 대표하는 자리기 때문에 힘든 점이 있고 당연히 건의할 것이 있으면 선수들의 의견을 적극 반영해서 하려 한다. 아시아쿼터제를 없애자 이런 것보다는 다른 것을 그러면 얼마만큼 선수들에게 보장해 줄 수 있는지 그런 쪽으로 이야기를 풀어 가려 한다"고 밝혔다.