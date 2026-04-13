[현장인터뷰] DBvsKCC, 대망의 1차전 키워드는 트랜지션...김주성-이상민 감독 모두 이구동성

사진=KBL

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[원주=스포츠조선 김대식 기자]원주 DB와 부산 KCC의 6강 플레이오프 1차전은 트랜지션 싸움이다.

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DB와 KCC는 13일 원주 DB프로미 아레나에서 '2025~2026 LG전자 프로농구' 6강 플레이오프(5전3승제) 1차전을 치른다.

김주성 DB 감독과 이상민 KCC 감독은 똑같이 속공과 트랜지션을 강조했다. 먼저 김 감독은 "우리는 좋은 경기랑 안 좋은 경기가 명확히 나뉜다. 수비 리바운드를 잡는지에 따라서 달라진다. 수비 리바운드 이후 원하는 공격을 해서 승산을 높일 수 있다. 그리고 백코트, 빠른 농구가 제일 중요할 것 같다"고 했다.

김 감독은 리바운드 후 빠른 공격이 KCC의 공격까지 영향을 줄 것이라고 봤다. KCC는 모든 선수가 득점 창출이 가능한 '슈퍼팀'. DB는 리바운드 후 이선 알바노를 살려서 속공을 살리면 반대로 KCC의 속공을 억제할 수 있다고 설명했다.

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김 감독이 이렇게 리바운드 후 속공을 강조하는 이유는 2년 전 패배 때문이다. 2년 전 김 감독과 DB는 4강 플레이오프에서 KCC를 만나 무너진 적이 있다. 김 감독은 그때를 떠올리며 "그때도 리바운드를 강조했는데, 결국 리바운드에서 밀려 힘들게 경기했다"고 했다.

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이 감독도 "DB나 우리나 경기를 해보면 빠른 트랜지션과 속공 농구했을 때 점수가 벌어졌다. 우리가 트랜지션에서 내준 득점이 많다. 10점만 줄여도 좋겠다. 우리 용병한테도 트랜지션이 제일 먼저라고 했다. 뛰는 농구하자고 했다"고 했다.

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이어 "플레이오프를 임하는 태도는 다르다. 너무 의욕이 앞서면 안된다. 자기 맡은 역할을 하면 팀이 극대화될 것이다. 혼자서는 이길 수 없기에 다 같이 해보자고 했다. 팀을 위해서 플레이해야 한다"고 주문했다.

원주=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com