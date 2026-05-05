[챔프 1차전 현장인터뷰] 승장 KCC 이상민 감독 "허웅이 키 포인트, 3쿼터 4방, 경기를 편하게 가져갔다"

KCC 이상민 감독. 사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[고양=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 KCC가 챔프 1차전을 승리했다.

Advertisement

경기가 끝난 뒤 KCC 이상민 감독은 "외곽슛은 많이 허용했지만, 수비에서 선수들이 전부 준비했다. 오펜스 리바운드를 많이 뺏겼다. 계속 선수들도 인지하고, 박스아웃에는 적극적이었다"고 했다.

그는 "경기 전 얘기했지만, 허웅이 키 포인트로 3쿼터에 4방이 터졌다. 경기를 편하게 가져갈 수 있지 않았나 생각한다"고 했다.

KCC는 후반 템포를 조절했다.

Advertisement

이 감독은 "의도한 부분은 아니다. 리바운드를 잡은 뒤 빠른 공격으로 트랜지션을 오히려 하는 플랜을 가지고 있었다. 경기 전 짚은 부분은 2가지였다. 트랜지션을 허용하지 않은 것과 실책을 줄이자는 것이었다"며 "템포를 늦춘 것은 소노의 트랜지션 대비책이 아니라 마지막 선수들이 좀 지친 것 같다. 그래서 템포를 늦추면서 좀 더 정확한 공격을 했다"고 했다.

Advertisement

그는 "속공이 많이 나오지 않았지만, 핵심 선수들이 마지막 경기라고 생각하고 총력전으로 뛴 것 같다. 3쿼터 초반에 치고 나간 것이 승리의 동력이라고 생각한다"며 "1쿼터 막판, 그리고 3쿼터 초반에 치고 나간 것이 승리의 원동력이라고 생각한다"고 했다.

또 소노의 윙맨의 약점에 대해서는 "송교창과 최준용에게 공격 롤을 좀 더 많이 주면서 경기를 끌었던 부분들이 있다"고 했다. 고양=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com