손흥민-LAFC 우승 도전 최대 장애물! 메시 또 강해지나...HERE WE GO 확인, '월클 수미' 카세미루 영입 전격 시도 "합류에 긍정적"

사진=카세미루 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]리오넬 메시의 인터 마이애미가 더 강해지기 위한 영입에 나선다.

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글로벌 스포츠 매체 ESPN은 4일(한국시각) '마이애미가 카세미루 영입을 노리고 있다'고 보도했다.

ESPN은 '카세미루는 올 시즌 메시와 함께 마이애미에 합류할 스타 선수로 거론되고 있다. 마이애미는 카세미루 영입을 위해 계속해서 협상 중이며, 카세미루는 다가오는 여름 이적시장에서 맨체스터 유나이티드를 떠날 예정이다. 마이애미 합류에 긍정적인 반응을 보였다고 알려졌으며, 양측 사이의 협상은 계속되고 있다. 다만 다른 구단의 제안도 여전히 검토 중이다'고 전했다.

AFP연합뉴스

카세미루는 지난 1월 맨유와의 이별 소식을 발표했다. 2026년 여름 만료되는 계약, 카세미루는 맨유와의 동행을 연장하지 않을 것임을 미리 알리며, 작별 인사를 건넸다. 그는 "맨유는 평생 동안 내 마음속에 자리 잡을 것이다. 죽을 때까지 맨체스터 유나이티드를 사랑할 것이다. 내가 하고 싶은 말은 단 하나다. 모든 것에 감사드린다. 나는 언제나처럼 우리 클럽의 성공을 위해 모든 것을 쏟아붓는 데 온전히 집중할 것이다"고 했다.

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세계적인 수비형 미드필더였다. 2021~2022시즌까지 레알 마드리드에서 활약한 카세미루는 라리가 우승 3회, 유럽챔피언스리그 우승 5회 등 대단한 기록들을 달성하는 과정에서 주역이었다. 맨유 이적 당시 큰 관심을 모을 수밖에 없었다. 맨유 첫 시즌 레알 마드리드 시절 기량을 뽐낸 카세미루는 이후 줄곧 기량이 하락하기 시작했다. 올 시즌 다시 반전된 경기력을 보여주며 반등에 성공했지만, 맨유와의 이별을 번복하지는 않았다.

AFP연합뉴스

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이적을 결정한 카세미루에게 적극적으로 나선 팀은 바로 마이애미였다. 2025시즌 메시와 함께 미국 메이저리그사커(MLS) 컵 우승을 차지한 마이애미는 올 시즌은 수비 불안과 함께 흔들리고 있다. 우승을 위해서는 여름 전력 보강이 중요한 상황, 메시를 보좌할 선수가 절실하다. 카세미루는 수비에서 큰 기여를 할 수 있는 미드필더이며, 마이애미의 약점인 중원을 채워줄 수 있다. 영입에 적극적으로 나설 이유가 충분하다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자 또한 '마이애미가 카세미루를 중원 영입 보강 우선순위로서 추진하고 있다. 카세미루는 모든 제안 중에 마이애미행에 매력을 느껴 협상 중이다'고 밝혔다.

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카세미루가 마이애미에 합류한다면 올 시즌 마이애미의 2연패 도전이 힘을 받을 수 있다. 손흥민의 LAFC, 토마스 뮐러의 밴쿠버 화이트캡스가 치고 올라오는 상황에서 카세미루의 합류는 우승 레이스 판도를 뒤흔들 영입이 될 수 있다. 마이애미의 2026시즌 우승의 열쇠가 될지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com