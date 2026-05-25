[오피셜] 꿈의 라인업 NBA 퍼스트 팀. SGA, 요키치, 웸비, 돈치치, 커닝햄. 500점 만점 SGA&요키치, 생애 첫 퍼스트 팀 커닝햄

사진출처=NBA

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[스포츠조선 류동혁 기자] 샤이 길저스 알렉산더와 빅터 웸반야마가 올 NBA 퍼스트 팀에 동시에 선정됐다. 루카 돈치치와 니콜라 요키치도 무난히 이름을 올렸다. 그리고 디트로이트 에이스 케이드 커닝햄도 생애 첫 퍼스트 팀에 올랐다.

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미국 NBA 사무국은 25일(한국시각) 2025~2026시즌 올 NBA 팀을 발표했다.

NBA는 매 시즌 정규리그 활약을 바탕으로 올 NBA 3개팀을 발표한다. 글로벌 미디어 패널 100명에게 투표권을 부여한다. 100명의 투표 인단은 퍼스트, 세컨드, 서드 팀에 각각 5명씩 총 15명의 이름을 적어낸다.

퍼스트 팀은 5점, 세컨드 팀은 3점, 서드팀은 1점을 획득한다. 총 500점 만점이다.

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포지션 파괴의 최근 트렌드를 반영, 포지션 구분 없이 철저하게 개인기록과 팀에 미치는 영향력으로만 1위부터 15위까지 투표를 한다.

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500점 만점을 받은 선수는 2명이었다. 정규리그 MVP를 놓고 치열한 경쟁을 벌인 길저스 알렉산더와 요키치였다.

두 선수는 100명의 투표 인단으로부터 만장일치 퍼스트 팀 표를 받았다.

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웸반야마는 498점을 기록했다. 단 2명의 투표인단이 웸반야마를 세컨드 팀으로 뽑았다. 돈차차는 482점을 얻었고, 커닝햄은 414점을 얻었다.

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길저스 알렉산더와 요키치는 퍼스트 팀에 손색이 없는 선수들이다. 올 시즌 정규리그에서 가장 뛰어난 활약을 보였고 동 포지션 극강의 선수들이다. 길저스 알렉산더는 정규리그 MVP 2연패를 차지했고, 요키치는 여전히 트리플 더블 머신이다.

웸반야마 역시 올해의 수비상을 만장일치로 받으면서 공수 겸장의 리그 최고의 선수로 등극했다. 커닝햄은 올 시즌 디트로이트의 동부 돌풍을 일으키며 리그 최상급 메인 볼 핸들러 중 한 명으로 완벽하게 자리매김했다.

이제 NBA는 완벽하게 세대교체를 이루는 모습이다. 기존 스테판 커리, 르브론 제임스, 케빈 듀란트 등 최근 10년 간 NBA를 호령했던 슈퍼스타들의 시대가 완전히 저물고 새로운 인물들이 NBA 베스트 5를 차지했다.

세컨드 팀에는 제일런 브라운, 카와이 레너드, 도노반 미첼, 케빈 듀란트, 제일런 브런슨이 차지했다. 듀란트, 레너드 등 베테랑 슈퍼스타들이 포진됐다. 가장 많은 득표를 한 선수는 브라운(384점)이었다.

서드 팀은 타이리스 맥시, 자말 머레이, 제일런 존슨, 제일런 듀렌, 쳇 홈그렌이 이름을 올렸다. 새로운 영건들의 도약과 강력한 임팩트를 보여준 라인업이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com