일본 NBA 리거 하치무라, 카와무라 없다. 7월6일 한-일전. 일본 男 대표팀 명단 발표. 와타나베 유타, 바바 유다이, 조시 호킨스 '빅3' 경계령

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일본 남자농구 대표팀이 발표했다. NBA리거 하치무라 루이(LA 레이커스), 카와무라 유키(시카고)는 빠진다. 또 한국 팬에게도 익숙한 토가시 유키(치바 제츠)도 나오지 못한다.

일본농구협회(JBA)는 지난 4일에 'FIBA 농구 월드컵 2027 아시아 예선 윈도우 3 프리캠프'에 참가할 일본 남자농구 국가대표팀 15명의 선수를 발표했다.

일본은 7월3일 중국과 원정경기를 치른 뒤 7월6일 한국과 원정 경기를 한다.

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이 매체는 '집중 훈련 캠프는 6월18일부터 일본 도쿄 아지노모토 국립 훈련 센터에서 개최된다. 일본은 7월3일과 6일에 중국과 한국에서 열리는 FIBA 농구 월드컵 2027 아시아 예선 윈도우 3의 연속 원정 경기를 위해 연습할 예정'이라고 보도했다.

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일본은 코어 3명이 없지만, 여전히 강력하다.

일단 귀화 선수 조시 호킨스가 있다. 이현중과 나가사키 벨카의 통합 우승을 이끌었던 바바 유다이도 포함됐다. 일본 농구의 실질적 에이스 와타나베 유타와 NCAA 포덤대에 재학 중인 장신 슈터 아키라 제이콥스도 대표팀에 합류한다. 지난 3월1일 일본 오키나와 아레나에서 열린 윈도우 2에서는 제이콥스는 출전하지 않았다. 당시 한국은 이현중이 28득점, 11리바운드로 고군분투했지만, 일본이 72-78로 패했다.

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호킨스가 24득점을 기록했고, 와타나베 유타도 15득점을 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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◇일본 남자농구 대표팀 15인 명단

세이야 안도 (PG) 하라 슈타 (SG) 와타나베 유타 (SF) 조시 호킨슨 (센터/PF) 사이토 타쿠미 (PG) 유다이 바바 (SF) 사사키 타카시게 (PG) 요시 유타카 (SF) 히로야 카와사나다 (C) 테베스 카이 (PG) 니시다 유다이 (SG) 히로키 토미나가 (SG) 카네치카 렌 (SF) 야마자키 카즈와타루 (SF) 아키라 제이콥스 (SF)