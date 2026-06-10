"명예훼손 용납안해" KCC, 한국가스공사에 강력 반발…가스공사측 명예훼손 발언에 사과 요구, 법적 대응도 불사

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 프로농구 부산 KCC가 대구 한국가스공사의 명예훼손 행위를 지적하며 강력 반발하고 나섰다.

Advertisement

KCC 구단은 10일 보도자료를 내고 "한국가스공사는 최근 라건아의 세금 분쟁과 관련한 한국농구연맹(KBL) 징계에 대한 효력정지 가처분 신청을 제기하는 과정에서 우리 구단의 명예를 심각하게 훼손했다"고 주장했다.

KCC 구단에 따르면 최근 한 언론 보도에서 한국가스공사는 'KCC가 KBL 이사회에 영향력을 행사해 자신이 부담해야 할 종합소득세를 합리적 이유 없이 전가했다'는 주장을 펼쳤다는 것.

KCC는 "황당한 '음모론'으로 명백히 허위사실 적시에 의한 명예훼손에 해당한다"고 지적했다.

Advertisement

KCC는 "라건아의 세금 문제는 지극히 정상적인 상황에서, 지극히 정상적인 절차를 거쳐 의결된 10개 구단의 총의다. KBL 리그에 참여하는 모든 구단은 당연히 이사회 결정을 준수해야 하며, 이를 어길 경우 합당한 징계를 받아야 하는 것이다"라고 강조했다.

Advertisement

이어 "한국가스공사는 KCC가 이사회에 영향력을 행사했다는 밑도 끝도 없는 허위 주장에 대해 분명한 해명과 함께 우리 구단 및 농구팬에게 머리 숙여 사과해야 한다"라며 "한국가스공사의 즉각적인 해명 및 사과 등 납득할 만한 조치가 이뤄지지 않을 경우, 심각하게 훼손된 구단의 명예와 권익을 회복하고, 프로농구의 근간이 흔들리는 것을 막기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이다. 이에 따른 모든 후유증이나 책임은 한국가스공사 구단에 있다는 점도 밝혀두겠다"라고 강경 입장을 나타냈다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com