'글로벌퀸' 임윤아 뒤 이을 '얼굴담당' 이준호..'태풍상사' , 압스트…

'글로벌퀸' 임윤아 뒤 이을 '얼굴담당' 이준호..'태풍상사' , 압스트리트 보이즈 결성

기사입력 2025-09-19 09:19


[스포츠조선 문지연 기자] '태풍상사' 이준호와 김민석이 '압스트리트 보이즈'를 결성, 1997년 압구정동을 누빈 오렌지족으로 변신한다.

tvN 새 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정 김동휘 연출)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍(이준호)의 고군분투 성장기를 그린다. 그런데 강태풍이 IMF란 태풍에 휘말리기 전, 청춘의 자유를 함께 불태운 친구들이 있다. 당시 빌보드 차트를 점령한 백스트리트 보이즈가 있었다면, '태풍상사'에는 압구정동을 주름잡은 '압스트리트 보이즈'가 있다.

그 중심에 있는 강태풍은 얼굴 담당이다. 멋에 죽고 멋에 사는 강태풍이 지나가는 자리마다 여심은 초토화된다. 그의 절친 왕남모(김민석)는 개인기 담당. 본인은 외모를 맡고 있다고 철석같이 믿는 대목은 웃음 유발 포인트다. 평소 싸움도 못하고 까불까불 가벼운 듯 보여도, 친구나 사랑을 위해서는 온몸을 던질 줄 아는 진정한 상남자다. 이외에도 윤성(양병열), 대협(김영재), 정관(박성현)이 '압스트리트 보이즈'로 뭉친다.

19일 공개된 스틸컷 3종은 압구정동을 주름잡고 있는 '압스트리트 보이즈'의 청춘 에너지를 다채롭게 담아냈다. 길거리 인터뷰에 능청스럽게 응수하는 왕남모 곁에서 묵직한 카리스마로 폼을 잡고 있는 강태풍. 이어진 이미지에서는 온실에 나란히 앉아 눈빛을 교환하고, 술자리에서 장난스럽게 머리를 잡아당기며 투닥거리는 모습은 친구이자 형제 같은 두 사람의 관계성을 유쾌하게 보여준다. 이를 통해 전해지는 청춘의 활력과 단짝 케미스트리는 '태풍상사'가 선사할 웃음과 공감에 대한 기대를 한층 끌어올린다.

제작진은 "강태풍과 왕남모는 1997년 청춘의 자유분방함과 우정을 가장 생생하게 보여주는 듀오"라며, "유쾌함과 의리가 오가는 두 사람의 관계성은 극에 활력을 불어넣고, 시청자들에게 큰 웃음과 깊은 공감을 동시에 전할 것"이라고 전했다.

대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 인기리에 방영중인 '폭군의 셰프' 후속으로 오는 10월 11일 토요일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

