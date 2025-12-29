뉴진스 팬덤 들끓었다…다니엘 계약 해지에 "의도적 분열" 주장

기사입력 2025-12-29 19:17


뉴진스 팬덤 들끓었다…다니엘 계약 해지에 "의도적 분열" 주장

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 뉴진스의 팬덤 버니즈(Bunnies)가 다니엘의 전속계약 해지 통보 이후, 하이브와 어도어를 향한 강도 높은 비판 성명을 발표했다.

팬덤 차원의 공식 입장이 공개되며 파장이 확산되고 있다.

버니즈는 29일 성명문을 통해 "하이브와 어도어는 뉴진스 멤버 전원이 함께 복귀하겠다는 의사를 밝혔음에도 불구하고, 단 한 명의 멤버에게만 전속계약 해지를 통보했다"며 "이는 뉴진스 5인 완전체를 일방적으로 해체시키려는 폭거이자, 법원과 당사자, 팬 모두를 기만하는 행위"라고 강하게 반발했다.

이어 "법원은 상호 신뢰를 전제로 전속계약의 유효성을 인정했으나, 어도어는 멤버 전원이 복귀 의사를 밝히자 태도를 돌변해 한 멤버에게 해지 통보를 했다"며 "이는 그룹을 의도적으로 분열시키려는 시도"라고 주장했다.

버니즈는 특히 "어도어 대표 이도경은 법원에 호소해 뉴진스를 데려온 것이 결국 뉴진스를 찢어놓기 위해서였냐"고 직격했다.

또한 팬덤은 "뉴진스는 어도어의 유일한 소속 가수이자, 높은 IP 가치로 회사의 이익을 견인해온 핵심 그룹"이라며 "완전체를 해체하는 결정은 엔터테인먼트 기업의 통상적인 판단으로는 설명될 수 없다"고 지적했다.

그러면서 "이는 어도어의 대주주이자 실질적 결정권자인 하이브와 방시혁의 악의적 횡포"라고 비판 수위를 높였다.

버니즈는 성명 말미에서 "팬들의 격렬한 반대와 당사자들의 의사에 반해 뉴진스 완전체를 해체시키는 것은 그룹의 가치를 훼손하고 예술적 자유를 짓밟는 행위"라며 "'뉴진스'는 다섯 멤버와 팬들이 함께 쌓아온 추억과 유대의 결정체다. 뉴진스를 해방하고 멤버들에게 자유를 보장하라"고 호소했다.


앞서 같은 날 어도어는 공식 입장을 통해 뉴진스 멤버들의 복귀 상황을 설명했다.

어도어에 따르면 하니는 어도어 복귀를 결정했으며, 민지는 현재 논의 중인 단계다. 반면 다니엘은 전속계약 해지를 통보받았다.

어도어는 "하니는 가족과 함께 한국을 방문해 어도어와 장시간 대화를 나눴고, 법원의 판결을 존중해 함께하기로 결정했다"며 "민지 역시 상호 이해를 넓히기 위한 논의를 이어가고 있다"고 밝혔다.

다니엘에 대해서는 "뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께하기 어렵다고 판단해 금일 전속계약 해지를 통보했다"며 "이번 분쟁을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정"이라고 설명했다.

다니엘의 계약 해지를 둘러싼 팬덤의 집단 반발이 본격화되면서, 뉴진스의 향후 행보와 하이브·어도어의 대응에 이목이 집중되고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

왜 다니엘만 뉴진스를 떠났나…어도어, 위약벌·손해배상 소송까지[SC이슈]

2.

박상민 사칭범, 수십억 벌었는데 벌금은 고작 700만원..."죽여버리고 싶었다"

3.

다니엘, 뉴진스 쫓겨난 날 연탄 날랐다…현장 포착[SC이슈]

4.

정정아, '발달지연' 치료 받은 6세子 우수상에 감격...."불과 3년 전 만해도"

5.

'슈돌' 역사적 팬미팅, 2373명 몰렸다...'심형탁 아들' 하루 깜찍 무대에 '심쿵'

연예 많이본뉴스
1.

왜 다니엘만 뉴진스를 떠났나…어도어, 위약벌·손해배상 소송까지[SC이슈]

2.

박상민 사칭범, 수십억 벌었는데 벌금은 고작 700만원..."죽여버리고 싶었다"

3.

다니엘, 뉴진스 쫓겨난 날 연탄 날랐다…현장 포착[SC이슈]

4.

정정아, '발달지연' 치료 받은 6세子 우수상에 감격...."불과 3년 전 만해도"

5.

'슈돌' 역사적 팬미팅, 2373명 몰렸다...'심형탁 아들' 하루 깜찍 무대에 '심쿵'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '25억→18억 대폭 삭감' 결국 재계약, 화이트는 17억 잔류…SSG 외국인 구성 완료

2.

'이럴수가' 22억→15억, 1위 몸값 어떻게 확 깎았나…"다양한 가능성 검토했지만"

3.

'손흥민 즉시 대체' 충격적이다! 클럽서 광란 파티→바이러스 감염…자녀도 있는데, 일부 팬들 눈살 찌푸려

4.

이강인 깜짝 이적! 1% 선택 받았다→"벤치 가능성 커"…현지 팬들은 'LEE 떠나지 않을 것'

5.

"충격이라 웃음도 안 나온다" 경악...북한 국가대표 출신 정대세 빚더미 신세 고백 "46억 갚아야", 아내도 몰랐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.