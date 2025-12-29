뉴진스 팬덤 들끓었다…다니엘 계약 해지에 "의도적 분열" 주장

|
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 뉴진스의 팬덤 버니즈(Bunnies)가 다니엘의 전속계약 해지 통보 이후, 하이브와 어도어를 향한 강도 높은 비판 성명을 발표했다.
이어 "법원은 상호 신뢰를 전제로 전속계약의 유효성을 인정했으나, 어도어는 멤버 전원이 복귀 의사를 밝히자 태도를 돌변해 한 멤버에게 해지 통보를 했다"며 "이는 그룹을 의도적으로 분열시키려는 시도"라고 주장했다.
그러면서 "이는 어도어의 대주주이자 실질적 결정권자인 하이브와 방시혁의 악의적 횡포"라고 비판 수위를 높였다.
버니즈는 성명 말미에서 "팬들의 격렬한 반대와 당사자들의 의사에 반해 뉴진스 완전체를 해체시키는 것은 그룹의 가치를 훼손하고 예술적 자유를 짓밟는 행위"라며 "'뉴진스'는 다섯 멤버와 팬들이 함께 쌓아온 추억과 유대의 결정체다. 뉴진스를 해방하고 멤버들에게 자유를 보장하라"고 호소했다.
앞서 같은 날 어도어는 공식 입장을 통해 뉴진스 멤버들의 복귀 상황을 설명했다.
어도어에 따르면 하니는 어도어 복귀를 결정했으며, 민지는 현재 논의 중인 단계다. 반면 다니엘은 전속계약 해지를 통보받았다.
어도어는 "하니는 가족과 함께 한국을 방문해 어도어와 장시간 대화를 나눴고, 법원의 판결을 존중해 함께하기로 결정했다"며 "민지 역시 상호 이해를 넓히기 위한 논의를 이어가고 있다"고 밝혔다.
다니엘에 대해서는 "뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께하기 어렵다고 판단해 금일 전속계약 해지를 통보했다"며 "이번 분쟁을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정"이라고 설명했다.
다니엘의 계약 해지를 둘러싼 팬덤의 집단 반발이 본격화되면서, 뉴진스의 향후 행보와 하이브·어도어의 대응에 이목이 집중되고 있다.
