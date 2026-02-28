'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께 걷기로"[전문]

기사입력 2026-02-28 19:20


'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 장유상이 오는 3월 결혼한다.

장유상은 28일 자신의 계정을 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 그는 "
살아온 시간보다 살아갈 시간이 더 설레는 사람이 있어 하나의 길을 함께 걷기로 약속했다"며 "때로는 바람이 차고, 때로는 비가 내리더라도 서로의 따뜻한 온기로 견디며 피어나겠다"고 소감을 전했다.

이어 "다가오는 3월, 결혼을 한다. 저희의 소중한 시작을 함께 축하하고 응원해 주신다면 정말 큰 힘이 될 것 같다"며 "그 마음 잊지 않고 열심히 살아가겠다"고 덧붙였다.

또한 "
어렵고 조심스러운 마음에 많은 분들께 알리지 못했다. 너그러운 마음으로 이해해 주시고 연락 주신다면 감사한 마음으로 기쁜 소식 전하겠다"며 "부디 건강하고 행복하게 살 수 있게 응원해주시길 부탁드린다"고 글을 마무리했다.

한편, 1991년생인 장유상은 2012년 영화 '밤벌레'로 데뷔했다. 이후 영화 '조선마술사', '거인', '라임크라임', 드라마 '구해줘', '복수해라' 등 다양한 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다.

최근에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '탄금'에 출연해 '티끌' 역을 맡으며 활약했다.

다음은 장유상 SNS글 전문

살아온 시간보다 살아갈 시간이 더 설레는 사람이 있어 하나의 길을 함께 걷기로 약속했습니다. 때로는 바람이 차고, 때로는 비가 내리더라도, 서로의 따뜻한 온기로 견디며 피어나겠습니다.


다가오는 3월, 결혼을 합니다. 저희의 소중한 시작을 함께 축하하고 응원해 주신다면 저희에게 정말 큰 힘이 될 것 같습니다. 그 마음 잊지 않고 열심히 살아가겠습니다.

어렵고 조심스러운 마음에 많은 분께 알리지 못했습니다. 너그러운 마음으로 이해해 주시고 연락 주신다면 감사한 마음으로 기쁜 소식 전하겠습니다!

부디 건강하고 행복하게 살 수 있게 응원해주시길 부탁드립니다! 슌

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전지현, 성수동 빌딩 3채 '468억' 싹쓸이…부동산 퀸의 위엄

2.

"한 끼에 177만 원?" 랄랄, 상하이 여행서 '바가지' 논란…네티즌들 "명백한 사기"

3.

장윤주, 남편 SNS서 전 여친 흔적 발견해 속앓이…"마음 속으로 삭혀야 해"

4.

김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

5.

김준호, ♥김지민에 프러포즈하며 오열 "구혼 노래 부르다 펑펑"(독박투어4)

연예 많이본뉴스
1.

전지현, 성수동 빌딩 3채 '468억' 싹쓸이…부동산 퀸의 위엄

2.

"한 끼에 177만 원?" 랄랄, 상하이 여행서 '바가지' 논란…네티즌들 "명백한 사기"

3.

장윤주, 남편 SNS서 전 여친 흔적 발견해 속앓이…"마음 속으로 삭혀야 해"

4.

김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

5.

김준호, ♥김지민에 프러포즈하며 오열 "구혼 노래 부르다 펑펑"(독박투어4)

스포츠 많이본뉴스
1.

90도 폴더 인사 후 스승 김기동 품에 안긴 송민규, 서울 데뷔전 데뷔골로 新 에이스 탄생 예고…"다른 팀이 무서워하는 선수가 되겠다"

2.

최정예 총출동! 김재환도 안타쳤다! SSG 18안타 대폭격 → 라쿠텐 2군 13-4 완파. 사실상 개막전 라인업 [미야자키 현장]

3.

수원 데뷔전 나서는 이정효 감독 "모처럼 푹 잤다...알 힐랄한테 7골도 먹어봤는데 긴장 안한다"[현장 인터뷰]

4.

이정효 만나는, 수원에 강한 김도균 감독 "오늘 이기면, 진짜 강하다고 해주시길"[현장 인터뷰]

5.

[K리그1 리뷰]"김기동 3년차 다르댔지" 10명 싸운 FC서울, '애제자' 송민규 선제골→조영욱 추가골로 경인더비 2-1 신승 '쾌조의 출발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.