'역전패' 김도균 감독 "수원전을 통해 선수들이 느끼고 배우고 성장했으면"[현장 기자회견]

[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"이날 경기로 느끼고 배우고 성장했으면 한다."

김도균 서울 이랜드 감독의 바람이었다. 이랜드는 28일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 1라운드에서 1대2로 역전패했다. 전반 박재용의 선제골로 앞서갔지만, 전반 막판 박현빈에 동점골을 내준데 이어, 후반 강현묵에게 역전골까지 허용하며 무너졌다.

경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "수원 홈 개막전에 많은 팬들이 찾아줬다. 수원의 승리에 축하한다. 체급차이가 나는 듯한 느낌을 받았다. 선수들 최선을 다해서 뛰었다. 볼 소유했을때 빨리 상대에게 잃어버렸다. 개인적인 미스 등 개선해야 하는 부분이다. 이런 경기를 통해 우리 선수들이 많이 느끼고 배우고 성장했으면 하는 바람이다"고 했다.

이울레르에 대해서는 "큰 부상은 아니다. 체력적으로 힘들어 하는 모습이 보였다. 김현이 코쪽에 심각하게 다친 것 같은데 체크해봐야 할 것 같다"고 했다.

이랜드는 이날 초반부터 상대를 강하게 몰아붙였다. 후반 체력이 떨어지는 모습이었다. 김 감독은 "그런듯한 모습도 보였다. 전반에 압박을 하면서 미드필드 선수들이 박창환 조준현 백지웅이 체력적으로 강한데, 이런 선수들이 떨어지다보니 상대에게 밀린 듯한 느낌이 있었다. 수원 공격진의 개인기량이 좋았다. 상대에게 밀렸다"고 했다.

이날 데뷔전에서 데뷔골을 넣은 박재용에 대해서는 칭찬을 아끼지 않았다. 김 감독은 "첫 선발로 개막전에 뛰었는데 좋은 모습을 보였다. 첫 골 축하하고 싶다. 앞으로 경기에도 기대가 된다. 많은 역할 할 수 있을 것 같다. 앞으로 기대해보겠다"고 했다.

김 감독은 "두번째 실점 장면이 아쉽다. 우리 미스가 나왔다. 경기적으로 밀리더라도 그런 부분을 견뎌내면 승리할 수 있는 기회가 생기는데 그 부분이 결정적"이라며 "상대적으로 봤을때 상대가 강했기에 보강해야 하는 점이 많이 보였을수도 있다. 내가 생각했던 것보다 내용적으로 좋지 않았다. 더 할 수 있는데 못했다는 느낌을 받았다. 그만큼 상대가 잘한거 같다. 첫 경기가 큰 공부가 돼야 한다. 이런 경기를 발판삼아 변화되어야 하고 성장해야 한다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

