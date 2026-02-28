김준호, ♥김지민에 프러포즈하며 오열 "구혼 노래 부르다 펑펑"(독박투어4)

기사입력 2026-02-28 17:54


[스포츠조선 김소희 기자] '독박투어4'의 김준호가 중국 장가계에서 '프러포즈 오열 사건'을 강제 소환 당한다.

28일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 39회에서는 중국 장가계로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 한 폭의 수묵화 같은 절경으로 유명한 '보봉호' 투어에 나선 하루가 그려진다.

이날 '독박즈'는 해발 430m 위에 있는 중국 최대 인공호수이자 '장가계의 눈동자'인 '보봉호'에 도착한다. 직후 장동민은 "여기서 유람선을 타면 이 지역의 전통 문화를 체험해 볼 수 있다"며 장가계 대표 소수민족인 '토가족'의 결혼 문화를 설명한다. 그는 "토가족은 남자가 구혼할 때 노래를 꼭 불러야 한다. 준호 형처럼!"이라고 외친다. 갑작스레 '뿌엥 준호'가 소환되자 김준호는 머쓱함에 고개를 푹 숙이고, 김대희와 홍인규는 김준호가 프러포즈 때 부르다 오열했던 노래인 신성우의 '서시'를 똑같이 따라 부른다. 이에 김준호는 "(프러포즈 때) 안 울기 쉽지 않다. (예비신부를) 덜 사랑하면 가능할지도?"라고 해명한다. 하지만 장동민은 "여기는 다르다. 남자가 노래를 잘 불러야지만 (예비신부가) 답가를 해주고, 그래야 프러포즈가 성사되는 것"이라고 강조한다.


"노래를 못하면 장가를 못 간다"는 말에 모두가 놀라워한 가운데, '독박즈'는 유람선에 올라 보봉호의 절경을 즐긴다. 그러던 중, '토가족'의 여인이 신랑을 기다리는 배가 맞은편에 나타나자 장동민은 "우리 중 한 명이 대표로 (신랑이 구혼하는 것처럼) 노래를 부르면, 맞은편 배에 있는 신부가 답가를 해준다고 한다"며 노래를 부를 1인을 뽑자고 한다. 홍인규는 "가장 최근에 프러포즈한 준호 형이 하는 게 좋지 않을까?"라고 말한다. 결국 김준호는 '토가족' 여인을 위한 구혼의 노래를 부르는데, 과연 김준호가 이번엔 울지 않고 프러포즈 송을 제대로 부를 수 있을지, 그리고 '토가족' 여인은 김준호에게 답가를 들려줄지에 초미의 관심이 쏠린

장가계 '보봉호'에서 역대급 눈호강과 힐링을 즐기는 '독박즈'의 여행기는 28일(오늘) 밤 9시 채널S '니돈내산 독박투어4' 39회에서 만날 수 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.