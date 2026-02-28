장윤주, 남편 SNS서 전 여친 흔적 발견해 속앓이…"마음 속으로 삭혀야 해"

기사입력 2026-02-28 16:12


장윤주, 남편 SNS서 전 여친 흔적 발견해 속앓이…"마음 속으로 삭혀야…

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 장윤주가 SNS 속 남편의 전 여친 흔적을 발견했다고 밝혔다.

28일 장윤주의 유튜브 채널에서는 ''전여친이랑 팔로우를 안 끊어요..' 김원훈 연애고수설은 진실인가 허구인가'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김원훈을 만난 함께 연애, 결혼 고민 사연을 듣던 장윤주는 자신의 이야기를 꺼냈다. 장윤주는 "나도 내 남편을 만난 지 6개월 만에 결혼했다"며 "나도 그 전에 장기연애였고 남편도 장기연애였다. 그러다 보니 나는 누굴 만나는 걸 비밀로 한 상태였고 남편은 여자친구를 공개적으로 밝혀왔다. 같은 디자인하는 친구들이니까. 그래서 결혼했는데도 SNS에 흔적이 남아있던 거다. 물론 맞팔이 되어있던 건 아니지만 댓글에도 남아있고 약간의 흔적들이 있다. 그 흔적들이라는 게 여자친구가 나오고 이런 게 아니라 주변인들, 친구들이었다"고 털어놨다.


장윤주, 남편 SNS서 전 여친 흔적 발견해 속앓이…"마음 속으로 삭혀야…
장윤주는 "그런 게 눈에 거슬리긴 하더라. 오래 만나다 보면 서로의 사람들을 공유하고 또 어떤 친구는 나를 통해서 만나게 되는데 나는 헤어졌지만 그 이후에 나만 빼놓고 자기들끼리 친하게 지낼 수도 있는 거고"라며 "그건 어쩔 수 없이 그냥 조금 내가 삭혀야 되는 거 같다"고 밝혔다.

이에 김원훈은 "누나는 엄청 쿨하다. 나는 이해 못한다"고 놀랐고 장윤주는 "이해 못하면 어떡할 거냐. 전화할 거냐. 시간이 4~5년 지났는데"라고 밝혔다.

하지만 김원훈은 "저는 그래도 말할 거다. 시간이 지나도 말할 거다. 헤어졌는데도 내 여자친구랑 계속 그렇게 연락하는 친구한테는 말할 거 같다. SNS 맞팔 끊으라고. 연락 따로 할 필요 없지 않겠냐"고 소신을 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 배우 사망설에 발칵..“대체 인물이 활동 중” SNS 퍼진 루머 사실일까

2.

조혜련, 50대에 더 힘든 다이어트..4개월 만에 7kg 감량 꿀팁 "현재 53kg"

3.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

4.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

5.

"다시 만난 로망스" 김하늘·김재원, 24년 만에 재회한 사제지간

연예 많이본뉴스
1.

유명 배우 사망설에 발칵..“대체 인물이 활동 중” SNS 퍼진 루머 사실일까

2.

조혜련, 50대에 더 힘든 다이어트..4개월 만에 7kg 감량 꿀팁 "현재 53kg"

3.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

4.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

5.

"다시 만난 로망스" 김하늘·김재원, 24년 만에 재회한 사제지간

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스 무늬만 초호화! 선발진 초토화 대위기 → "오타니도 2~3이닝 이상 어려워" 제대로 준비된 투수가 없다

2.

'최후의 보루' 최원태의 희망투, 日 요미우리 베스트라인업 상대 3이닝 무실점 쾌투...개막 1선발 중책 맡을까

3.

이정효표 수원, 첫 베스트11 공개! 일류첸코-헤이스-강성진 '공격 선봉'...이랜드는 박재용-에울레르-가브리엘로 맞불[현장 라인업]

4.

2026년 K리그1 '1호 교체'는 선수 아닌 이동준 심판→전반 2분 부상교체…1호골은 울산 야고

5.

최원태 3이닝 무실점, 심재훈 함수호 안타, 삼성, 요미우리 베스트 멤버 상대 2대4 아쉬운 패배[오키나와 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.