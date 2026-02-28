장윤주, 남편 SNS서 전 여친 흔적 발견해 속앓이…"마음 속으로 삭혀야 해"

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 장윤주가 SNS 속 남편의 전 여친 흔적을 발견했다고 밝혔다.
28일 장윤주의 유튜브 채널에서는 ''전여친이랑 팔로우를 안 끊어요..' 김원훈 연애고수설은 진실인가 허구인가'라는 제목의 영상이 게재됐다.
김원훈을 만난 함께 연애, 결혼 고민 사연을 듣던 장윤주는 자신의 이야기를 꺼냈다. 장윤주는 "나도 내 남편을 만난 지 6개월 만에 결혼했다"며 "나도 그 전에 장기연애였고 남편도 장기연애였다. 그러다 보니 나는 누굴 만나는 걸 비밀로 한 상태였고 남편은 여자친구를 공개적으로 밝혀왔다. 같은 디자인하는 친구들이니까. 그래서 결혼했는데도 SNS에 흔적이 남아있던 거다. 물론 맞팔이 되어있던 건 아니지만 댓글에도 남아있고 약간의 흔적들이 있다. 그 흔적들이라는 게 여자친구가 나오고 이런 게 아니라 주변인들, 친구들이었다"고 털어놨다.
장윤주는 "그런 게 눈에 거슬리긴 하더라. 오래 만나다 보면 서로의 사람들을 공유하고 또 어떤 친구는 나를 통해서 만나게 되는데 나는 헤어졌지만 그 이후에 나만 빼놓고 자기들끼리 친하게 지낼 수도 있는 거고"라며 "그건 어쩔 수 없이 그냥 조금 내가 삭혀야 되는 거 같다"고 밝혔다.
이에 김원훈은 "누나는 엄청 쿨하다. 나는 이해 못한다"고 놀랐고 장윤주는 "이해 못하면 어떡할 거냐. 전화할 거냐. 시간이 4~5년 지났는데"라고 밝혔다.
하지만 김원훈은 "저는 그래도 말할 거다. 시간이 지나도 말할 거다. 헤어졌는데도 내 여자친구랑 계속 그렇게 연락하는 친구한테는 말할 거 같다. SNS 맞팔 끊으라고. 연락 따로 할 필요 없지 않겠냐"고 소신을 밝혔다.