"다시 만난 로망스" 김하늘·김재원, 24년 만에 재회한 사제지간

김하늘은 28일 자신의 자신의 사회관계망서비스에 "다시 만난 로망스"라는 글과 함께 '제자' 김재원과의 투샷을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.
사진 속 김하늘은 24년 만에 만난 김재원과 다정한 포즈를 취하며 밝은 미소를 짓고 있다. 24년이라는 시간이 흘렀음에도 두 사람은 여전히 변함없는 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.
두 사람의 특별한 재회는 드라마 로망스의 일본 재방송을 기념한 특집 프로그램 출연을 통해 성사됐다. 일본 위성극장에서 한류를 대표했던 드라마 '로망스'의 재방송을 기념해 마련된 특집에서 두 사람이 작품을 함께 돌아보는 시간을 가지게 된 것. 24년 만에 다시 만난 두 사람은 촬영 당시의 비하인드 스토리와 진솔한 대화를 나누며 작품에 대한 추억을 되짚은 것으로 전해졌다.
김하늘은 "'로망스'는 배우로서 내 인생에 큰 전환점이 된 작품이다. 시간이 많이 흘렀지만 그때의 열정과 설렘은 여전히 소중한 기억으로 남아있다"라며 "오랜만에 김재원 씨와 다시 만나 이야기를 나누며 그 시절을 떠올릴 수 있어 뜻깊었다"라고 소감을 전했다.
드라마 '로망스'는 남자 고등학생과 여교사의 사랑이라는 파격적인 설정을 순수한 이야기로 풀어내며 2002년 방영 당시 큰 화제를 모았던 작품이다. 특히 "넌 학생이고 난 선생이야"라는 명대사를 남기며 현재까지도 회자되고 있다. 또한 일본에서도 한류 초창기에 방영돼 큰 사랑을 받았으며, 시간이 흐른 지금까지도 꾸준히 언급되는 작품으로 남아 있다.