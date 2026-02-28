90년대 씹어먹은 청춘스타 이범학, 20년간 잠적한 이유

기사입력 2026-02-28 10:36


90년대 씹어먹은 청춘스타 이범학, 20년간 잠적한 이유

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이범학이 20년간 잠적한 이유를 밝힌다.

추억의 명곡과 함께 떠나는 시간여행 'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌2', 스물여섯 번째 주인공으로 '이별 아닌 이별'을 부른 가수 이범학이 지난 36년의 음악 인생을 공개한다.

1991년, 데뷔와 동시에 정상까지 초고속으로 오른 가수, 이범학의 데뷔곡 '이별 아닌 이별'은 이별 노래지만 경쾌한 멜로디와 진솔한 가사, 중독성 있는 후렴구로 그 시절 거리마다 울려 퍼졌다. 당시 노래의 성적표나 다름없던 '가요톱텐'에서 5주 연속 1위를 차지하며 골든컵을 거머쥐었고, 그해 신인가수상과 10대가수상 등을 수상하며 단숨에 스타덤에 올랐다.

하지만 '이별 아닌 이별'의 원래 주인은 이범학이 아니었다. 이범학이 보컬로 있었던 7인조 밴드 '이색지대'의 데뷔곡이 바로 '이별 아닌 이별'이다. 실력파들이 모여 호기롭게 낸 앨범이지만, 어째서인지 '이색지대'의 1집 앨범은 그대로 재킷 사진만 바뀌어 '솔로 가수' 이범학의 1집으로 발매됐다.


90년대 씹어먹은 청춘스타 이범학, 20년간 잠적한 이유
이범학의 데뷔곡이자 대표 히트곡이 된 '이별 아닌 이별'에는 또 다른 흥미로운 비하인드 스토리가 숨어 있다. 故 김현식의 '내 사랑 내 곁에', 피노키오의 '사랑과 우정 사이' 등을 작곡한 작곡가 오태호. '히트 메이커'로 여기저기서 러브콜 받은 그의 작품이 바로 '이별 아닌 이별'이다. 그 역시 '이색지대'의 전 멤버로 이범학과 인연이 깊다.

그 인연은 1집에 이어 2집에도 계속된다. 오태호의 손에서 탄생한 2집 타이틀곡 '마음의 거리' 역시 대중의 사랑을 받으며 이범학은 스타의 길을 걸었다. 하지만 2집 활동을 마친 후 더는 그의 앨범도, 그의 모습도 보기 힘들어졌다.

끝이 없을 것만 같던 20년의 공백기, 그럼에도 새로운 변신에 도전하며 다시 무대에 서기까지. 못다 한 그의 이야기는 2026년 3월 1일 일요일 밤 11시 KBS1을 통해 만나볼 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

4.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

5.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

4.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

5.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 선수 정강이에 살인태클" 베트남 신성, 결국 2경기 출장정지 '철퇴' 확정…'亞컵 도전' 김상식호 '비상, 비상'

2.

"韓 유럽파 구단주가 어떻게 스눕독·모드리치" 엄지성의 '스~웩' 게시글 'AI 의심→실화'…세상 일 모른다

3.

포체티노 4개월뒤 '토트넘 복귀' 초대박! "월드컵 끝나면 계약 만료"…의미심장 발언→모든 감독 실패, 포체티노가 적임자

4.

[오피셜]'김민재 첼시 매각' 어떡할래? 日 유리몸 또 박살 났다…KIM 이적 시 수비 공백 우려

5.

'고양이 학대 논란'X 中산둥행 무산→파란만장 佛 국대 수비수 결국 알와슬행[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.