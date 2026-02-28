드디어 그가 돌아온다. SGA 25일 만에 출격. NBA 전무후무 대기록 달성할까

기사입력 2026-02-28 09:06


[스포츠조선 류동혁 기자] 오클라호마시티 선더 절대 에이스이자 올 시즌 강력한 MVP 후보 샤이 길저스-알렉산더가 25일 만에 복귀한다.

오클라호마시티 선더는 28일(이하 한국시각) 미국 오클라호마시티 페이컴 센터에서 2025~2026 NBA 정규시즌 홈 경기를 갖는다. 상대는 서부의 강호 덴버 너게츠다.

MVP 경쟁을 펼치고 있는 니콜라 요키치가 덴버의 절대 에이스다.

서부 1위를 달리고 있는 오클라호마시티는 9경기에서 5승4패를 기록 중이다.

길저스 알렉산더가 없는 상황에서 오클라호마는 평범한 팀으로 전락했다. 물론 2옵션 제일런 윌리엄스, 벤치 에이스 아제이 미첼도 부상으로 결장한 상황이다.

30개팀 최고 승률은 동부 디트로이트 피스톤스에게 넘겨줬다.

서부 1위 자리마저 위태롭다. 2위 샌안토니오 스퍼스와의 격차는 1.5경기에 불과하다.

길저스 알렉산더는 복부 부상을 입었다. 당초 올스타 브레이크 이후 복귀가 유력했지만, 민감한 복부 부상이라 1주일 더 복귀 시점을 미뤘다.


미국 현지매체들은 '복부 부상으로 9경기에 결장한 샤이 길저스-알렉산더가 드디어 돌아온다. 부상자 명단에서 제외됐고, 덴버와의 경기에 출전한다'고 밝혔다.

올 시즌 길저스 알렉산더는 넘버 원 가드다. 지난 시즌 오클라호마시티를 우승으로 이끌며 정규리그, 파이널 MVP를 독식했다.

올 시즌 평균 31.8득점으로 득점 1위를 기록 중이다. 게다가 NBA 역대 전무후무한 대기록 달성에 도전하고 있다. 그는 121경기 연속 +20득점 기록을 이어가고 있다.

NBA 최고 기록은 윌트 체임벌린이 가지고 있다. 126경기다. 기록 달성에 단 6경기만 남았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

