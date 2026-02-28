故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

기사입력 2026-02-28 05:30


故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 故 송민도가 세상을 떠난지 3년이 흘렀다.

지난 2023년 2월 28일 故 송민도는 미국 한 호스피스 병동에서 조용히 숨을 거뒀다. 향년 100세.

떠나기 3, 4일 전 건강이 위중하게 악화된 고인은 요양원에서 생활을 하다 호스피스 병동으로 옮겼지만 결국 이겨내지 못했다.

1923년생인 故 송민도는 1947년 중앙방송국(현 KBS) 전속가수 모집에 응시해 합격하면서 연예계에 입성했다.

당시 아이를 키우고 있던 주부가 데뷔하는 일은 흔치 않았지만 故 송민도는 남편의 적극적인 외조 속에 가수의 꿈을 이뤄냈다.

데뷔곡 '고향초'로 바로 인기를 얻은 故 송민도는 1956년에는 우리나라 1호 드라마 주제가인 '청실홍실'을 안다성과 함께 불러 히트시켰고, 대표곡 '나 하나의 사랑'도 발표했다.

특히 '나 하나의 사랑'은 애틋한 가사로 곡을 모티브로 한 영화와 소설까지 만들어졌을 정도로 많은 인기를 끌었다.

'목숨을 걸어놓고' '카츄샤의 노래' 등의 인기곡을 발표한 故 송민도는 '백만불쇼단'을 결성했지만 재정난으로 막을 내린 후 1971년 미국으로 떠났다.


세상을 떠나기 전 100번째 생일을 맞아 '가요무대' 특집을 논의 중이었기에 더욱 안타까움을 더했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

