아이비, 줄기세포 시술→1.3kg 감량...미모+복근 되찾았다 "자존감 떨어졌었는데"

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 48시간 디톡스에 도전했다.
그는 "아침 공복 몸무게가 51.6kg이다. 작년 '레드북' 연습 시작할 때 48kg이었다. 6개월 동안 꽤 많이 찐 거다. 몸이 망가진 지 좀 됐다"라며 "앞에 음식이 있으면 참지 못하고 계속 먹는다. 약간 자존감이 떨어지는 시기가 왔다"라며 3kg이 찐 이유에 대해 설명했다.
디톡스 2일 차, 아침 몸무게는 51.1kg. "일어나자마자 배고프다"던 아이비는 주스로 하루를 시작, 이어 "어제 주스만 마시고 먹은 게 없지 않나. 아침 부기가 덜하다"면서 빛나는 피부를 자랑했다. 또한 아이비는 "살 꼭 뺀다"라면서 아침 운동도 진행, 저녁은 주스로 마무리했다.
아이비는 "얼마 전에 줄기세포 시술을 받았다. 그 시술 받기 전에 채혈하면 내 몸에 맞는 음식이 나온다. 달걀, 탄수화물이 안 맞는다고 한다. 다행히 고기는 괜찮다더라"면서 "고기 다 안 되고 달걀만 되면 너무 슬플 것 같다"라고 해 웃음을 안겼다.
그리고 프로필 촬영 당일, 아이비의 몸무게는 50.3kg이었다. 1.3kg 감량에 성공한 아이비는 "마음도 몸도 너무 가볍다. 운동도 하고 디톡스 해서 배가 들어간 느낌이 있다"라면서 잘록한 허리라인을 자랑해 눈길을 끌었다.
