제이쓴 5살子 준범, 父에 '당돌한' 땡땡이 요구→쇼핑 데이트...♥홍현희도 허락 ('홍쓴티비')

[스포츠조선 정안지 기자] 홍현희, 제이쓴 부부의 아들 준범이가 어린이집 땡땡이 후 아빠와 함께 쇼핑에 나서 웃음을 안겼다.
27일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "아빠는 준범이만 좋으면 좋아"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 제이쓴은 "준범이 봄옷이 너무 없어서 옷 사러 간다"면서 제작진이 준비한 쇼핑 아이템인 쇼핑용 준범이 옷걸이를 자랑했다. 이어 "제대로 사보자 해서 작정을 했다"던 제이쓴은 차 안에서 자신을 기다리고 있는 준범 군의 모습에 웃음지었다.
제작진이 도착하기 전, 제이쓴은 준범 군의 어린이집 등원을 위해 집을 나섰다. 그때 준범 군은 '아빠 준범이 봄옷 사러 갔다 와야 되겠다'는 아빠의 말에 '나도 따라가자'라고 했다고. 제이쓴은 준범 군의 꽤 당돌한 땡땡이 요구에 환하게 웃어 보였다. 이후 제이쓴은 홍현희에게 이 같은 사실을 알렸고, 엄마의 허락을 받고 공식적 땡땡이에 나섰다.
이동 전, 제이쓴은 준범 군에게 "오늘 아빠 도와주면 장난감 몇 개 사준다고 했냐"라고 했고, 준범 군은 "3개 사준다고 했다"면서 기대에 가득 찬 표정을 지어 웃음을 안겼다.
잠시 후 쇼핑을 위한 장소에 도착, 제이쓴은 바로 예쁜 옷을 발견한 듯 눈빛을 반짝였다. 제이쓴은 "가을옷 다 짧아져서 하나도 못 입혔다. 겨울옷 조금 입혔다"라면서 아쉬움의 분노를 드러냈다. 이어 "준범이가 하루에 우유 5개씩 먹는다. 100cm가 넘고 몸무게가 17kg이다. 또래보다 큰 편이다. 팔 짧은 거 너무 미안하다"라면서 준범 군의 쑥쑥 크는 키 비결을 공개했다.
이어 제이쓴이 본격적인 쇼핑을 하려던 그때 준범 군은 지루한 듯 "장난감 사러 가자"라고 말해 제이쓴을 당황하게 했다. 그리고 결국 제이쓴은 겨우 한 봉지 사고 준범 군의 장난감을 사기 위해 이동해 웃음을 안겼다.