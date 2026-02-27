[공식] 순직자 모독 논란 '운명전쟁49', 결국 재편집 결정 "유가족분들에 깊은 사죄"(전문)

|
[스포츠조선 김소희 기자]디즈니+ '운명전쟁49' '운명전쟁49' 제작진이 고(故) 순직 공무원 관련 방송 논란에 대해 추가 입장을 밝혔다.
또한 제작진은 "저희의 부족과 불찰로 상처 입으신 유가족분들과 소방 및 경찰공무원분들, 시청자분들께 다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드린다"며 "그동안 주신 의견을 새겨 제작 프로세스를 정비하고 강화해 나가겠다"고 고개를 숙였다.
특히 방송 이후 김철홍 소방관의 유족이라고 밝힌 A씨가 SNS를 통해 제작진이 다큐멘터리 취지로 설명해 동의를 한 것이라고 주장하며, 점술 서바이벌 형식으로 방송될 줄은 몰랐다는 취지의 글을 올렸다. 이후 제작진은 연이어 사과문을 발표했지만, 재차 논란이 불거지며 책임 있는 조치 요구가 이어졌다. 결국 제작진은 문제 장면을 재편집하겠다는 추가 입장을 내놓으며 사태 수습에 나선 상황이다. 공영적 책임과 윤리 의식에 대한 비판이 거센 가운데, 향후 제작진의 재발 방지 대책에 관심이 쏠리고 있다.
다음은 '운명전쟁49' 제작진 공식 입장 전문
안녕하세요. <운명전쟁49> 제작진입니다.
고 김철홍 소방장님과 고 이재현 경장님의 숭고한 희생을 기리며, 지금도 국민의 안전을 위해 위험을 무릅쓰고 헌신하고 계신 소방 및 경찰공무원들께 감사드립니다.
제작진은 유가족분들을 비롯한 관계자분들의 말씀을 경청해왔습니다. 그 뜻을 받아들여 해당 부분을 재편집하기로 결정했습니다.
저희의 부족과 불찰로 상처 입으신 유가족분들과 소방 및 경찰공무원분들, 시청자분들께 다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드립니다. 그 동안 주신 의견을 새겨 제작 프로세스를 정비하고 강화해나가겠습니다.
감사합니다.