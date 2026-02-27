변요한♥티파니 영, 오늘(27일) 정식 부부됐다…"혼인신고 마쳐, 스몰웨딩 고려 중"[공식]

|
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 변요한과 티파니 영이 오늘(27일) 부부가 됐다.
다만 구체적인 결혼식 일정과 장소 등은 아직 확정되지 않은 상태다. 소속사는 "현재는 가족들을 모시고 감사의 마음을 나누는 예배 형식의 간소한 결혼식을 조심스럽게 고려하고 있는 단계"라고 설명했다.
한편 변요한과 티파니 영은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 연인으로 발전했다. 이후 지난해 12월 변요한과 티파니 영은 자필 편지를 통해 결혼을 전제로 한 만남을 이어오고 있다고 밝혔다. 티파니 영은 "세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주는, 저에게 안정을 주는 사람"이라면서 "(결혼 시기는) 아직은 구체적인 일정이 정해지지 않았지만, 앞으로 중요한 결정이 생기면 무엇보다 팬 여러분께 먼저 직접 전하겠다"고 팬들에게 이야기 했다.
변요한도 "갑작스러운 소식에 놀라실까 조심스럽고 긴장되는 마음"이라며 "결혼을 전제로 좋은 분과 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다. 이어 내년 가을 결혼설에 대해 "아직 구체적으로 결정된 일정이나 계획은 없지만, 무엇보다 이 소식을 팬 여러분께 가장 먼저 전하고 싶다는 마음이 늘 컸다"고 전했다.
특히 연인 티파니 영에 대해 "함께 있으면 제가 좀 더 나은 사람이 되어가고 싶고, 웃는 얼굴을 보면 지쳤던 마음도 이내 따뜻해지게 만드는 사랑하는 사람을 만났다"며 애정을 고백해 눈길을 끌었다.
