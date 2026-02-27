"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

기사입력 2026-02-27 13:57


"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀,…
비로 취소된 대표팀 연습경기
(가데나[일본 오키나와현]=연합뉴스) 이진욱 기자 = 27일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장에 비가 내리고 있다.이날 열릴 예정이던 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀과 kt wiz와의 연습경기는 비로 취소됐다. 2026.2.27
[오키나와=스포츠조선 정현석 기자]2026 WBC(월드베이스볼클래식) 본선 무대를 앞둔 대한민국 야구 대표팀과 첫 실전 점검에 나선 KT 위즈의 맞대결이 야속한 봄비에 가로막혔다.

27일 오후 1시 일본 오키나와 가데나 구장에서 열릴 예정이었던 대표팀과 KT 위즈의 연습경기가 우천 및 그라운드 사정으로 공식 취소됐다.

이날 오키나와 현지에는 오전 9시부터 제법 굵은 빗줄기가 쏟아졌다. 가데나 구장은 인조잔디 구장으로, 비에 젖을 경우 지면이 매우 미끄러워져 선수들의 부상 위험이 있다.

양 팀은 경기 강행 의지를 보이며 오후 4시까지 기다리는 '지연 개시'까지 고려했다. 하지만 부상 방지 차원에서 결국 오전 10시 40분 쯤 최종 취소 결정을 내렸습니다. 특히 대표팀은 28일 오사카 이동을 앞두고 있어, 대회 직전 핵심 전력의 부상을 방지하는 것이 무엇보다 중요했다.
"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀,…
류현진, 결전 앞두고 점검
(가데나[일본 오키나와현]=연합뉴스) 이진욱 기자 = 27일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장 실내 연습장에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀 투수 류현진이 불펜 피칭을 하고 있다. 이날 열릴 예정이던 대표팀과 kt wiz와의 연습경기는 비로 취소됐다. 2026.2.27
"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀,…
류현진, 결전 앞두고 점검
(가데나[일본 오키나와현]=연합뉴스) 이진욱 기자 = 27일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장 실내 연습장에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀 투수 류현진이 불펜 피칭을 하고 있다. 이날 열릴 예정이던 대표팀과 kt wiz와의 연습경기는 비로 취소됐다. 2026.2.27
공교롭게도 경기 예정 시각인 오후 1시가 넘어가며 비가 잦아들자, 오키나와 입성 후 첫 평가전을 준비했던 KT 이강철 감독은 진한 아쉬움을 내비치기도 했다.

대표팀 류지현 감독은 전날 인터뷰를 통해 날씨 변수에 따른 '유연한 대응'을 시사한 바 있다.

류 감독은 부상 방지를 최우선 가치로 두며 "기본적으로 무리가 되는 상황은 하지 않아야 한다. 자칫 잘못하면 부상이나 여러 변수가 생길 수 있기 때문"이라며 "야수들은 경기를 거듭할수록 페이스가 올라오고 있고, 투수들 역시 오늘 구속과 밸런스를 확인할 계획"이라고 밝힌 바 있다.
"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀,…
곽빈, 예열 끝!
(가데나[일본 오키나와현]=연합뉴스) 이진욱 기자 = 27일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장 실내 연습장에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀 투수 곽빈이 불펜 피칭을 하고 있다. 이날 열릴 예정이던 대표팀과 kt wiz와의 연습경기는 비로 취소됐다. 2026.2.27
"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀,…
곽빈, 예열 끝!
(가데나[일본 오키나와현]=연합뉴스) 이진욱 기자 = 27일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장 실내 연습장에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀 투수 곽빈이 불펜 피칭을 하고 있다. 이날 열릴 예정이던 대표팀과 kt wiz와의 연습경기는 비로 취소됐다. 2026.2.27
비록 경기는 무산됐지만, 대표팀 선수들은 숙소 실내 연습장과 가데나 구장 실내연습장으로 나뉘어 취소 시나리오에 맞춰 이원화 훈련을 진행했다.

야수들은 타격 및 수비를 점검했고, 불펜 피칭이 필요한 투수들은 실내 투구 훈련을 소화했다.

오키나와에서의 마지막 연습경기가 우천 취소되면서 대표팀은 이제 본토인 오사카로 이동해 평가전을 통해 최종 담금질에 들어간다. 류 감독은 "야수들의 퍼포먼스가 전체적으로 좋아지는 추세인 만큼, 이 분위기가 본토까지 자연스럽게 연결되기를 바란다"며 선수들에 대한 믿음을 전했다.


오키나와 캠프에서 경기를 거듭할 수록 정우주 등 투수들과 김도영 안현민 문보경 등 야수들의 실전 감각이 살아나고 있어 희망적으로 대회를 맞게될 전망이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

