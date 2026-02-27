'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것" ('사랑꾼')

기사입력 2026-02-27 11:05


'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것…

[스포츠조선 이게은기자] '전직 테토남' 가수 배기성이 '노력형 사랑꾼'으로 거듭난 비하인드 스토리를 공개한다.

3월 2일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에서는 현재 새로운 사랑꾼으로 합류한 역대급 찐 사랑꾼 배기성이 아내 이은비와 등장한다. 결혼 9년 차이지만, 신혼처럼 사랑이 넘친다는 그는 "저희 아버지가 완전 구닥다리 고지식의 끝이었다. 결혼하면 아버지처럼은 살지 않을 것이라고 했는데, 제가 결혼 초반엔 닮아가더라"며 운을 뗐다.

이어 "어느 날 아내를 봤는데 불쌍해지더라. (무뚝뚝한) 나에게 시집와서...다른 사람에게 시집갔으면 더 행복했을 텐데..."라며 후회스러웠던 마음을 밝혔다. 그는 "그래서 노력해야겠다는 생각이 들었다"고 아버지의 전철을 밟아 무뚝뚝했던 '테토남' 스타일에서 180도 달라진 이유를 밝혔다.


'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것…

'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것…

'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것…
지난 방송에서 남편을 끌어안고 기습 뽀뽀를 날리고, 2세를 위해 거침없는 49금 질문까지 쏟아낸 배기성의 아내 이은비도 그가 '노력형 사랑꾼'으로 거듭날 수 있었던 원동력이었다. 배기성에게 구체적인 애정 가이드라인을 제시한다는 이은비는 "하루에 한 번씩 뜨겁게 안아줘라, 가만히 3초 이상...이렇게 구체적으로 알려줘야 한다. 남자들이 의외로 몰라서 못 하는 거지, 안 하지는 않는 것 같다"고 덧붙였다.

이에 배기성은 "남자는 쑥스러운 게 아니라 진짜 모른다"라며 빨래를 널 때를 예시로 들었다. 그는 "여성분들이 빨래를 가져다 놔달라고 하면, (빨랫감을) 갖다 놓고 널으라는 이야기지 않냐. 남자들은 빨래를 그대로 가져다 놓는다. 그럼 여성분들은 '뭐야? 바보야?'라고 생각한다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

한편 배기성이 병원을 찾은 모습도 공개될 예정이다. 배기성은 의사에게 "심장이 간지러울 때가 있다"라고 상담했고, 의사는 "뇌 기능이 떨어지는 신호인데 그걸 무시했다"라고 진단했다. 잠시 후 배기성의 표정은 심각해졌고 아내 이은비는 오열,배기성에게 어떤 시련이 닥친 건지 궁금증을 자아냈다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

세상 떠난 '구성환 반려견' 꽃분이, 마지막 모습 담겼다..다시 못볼 투샷 ('나혼산')

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

4.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

연예 많이본뉴스
1.

세상 떠난 '구성환 반려견' 꽃분이, 마지막 모습 담겼다..다시 못볼 투샷 ('나혼산')

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

4.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

스포츠 많이본뉴스
1.

"다음 등판 기회는 없다" 벼랑 끝에 올린 요미우리 에이스, 삼성과 연습경기 배수진[민창기의 일본야구]

2.

"심판 눈뜨자!" K리그 개막 앞둔 KFA 심판들의 고백

3.

'대전 예수' 와이스, 드디어 HOU 첫 투구! NYM 상대 2.1이닝 무실점

4.

신들린 김혜성! 117m 홈런 폭발, 4G 연속 안타 0.467 "너무 잘해" 로버츠, 개막 로스터 사실상 확정

5.

'박지성+에브라+테베스' 퍼거슨이 인정한 맨유 최애 조합 얼마 만에 뭉친 건가, '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.