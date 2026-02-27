임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 임주환이 물류센터에서 일했다는 목격담이 온라인을 통해 확산되는 가운데, 소속사가 이를 사실로 인정했다.

27일 소속사 베이스캠프컴퍼니 측은 "임주환이 지난해 물류센터에서 근무한 경험이 있는 것이 맞다"고 공식 입장을 밝혔다.

앞서 최근 여러 온라인 커뮤니티와 SNS에는 지난해 8월 경기 이천 지역의 쿠팡 물류센터에서 임주환을 봤다는 게시물이 재조명됐다.

작성자는 "이천 4센터에서 근무 중인 모습을 목격했다"고 전했으며, 댓글을 통해 "직접 사인을 받았다", "출고 업무를 하며 묵묵히 일했다", "다른 센터에서도 일했다는 이야기를 들었다"는 등 구체적인 경험담이 이어졌다.

해당 글은 지난해 작성됐으나 최근 다시 확산되며 주목받고 있다.

임주환은 2003년 MBC 시트콤 '논스톱'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '오 나의 귀신님', '함부로 애틋하게', '삼남매가 용감하게' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.

또한 연극 '킬롤로지', '프라이드' 무대에 올랐고, 영국 드라마 '갱스 오브 런던' 시즌3에 깜짝 출연하는 등 다양한 작품에서 활약했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

