최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 최정윤이 재혼 후 안정감을 느낀다고 밝혔다.
26일 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'에는 '찐친이 제 과거를 폭로하네요? 이건 말하면 안 되는데... (+리즈시절 최정윤)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 최정윤은 재혼 이후 느끼는 변화와 심경을 털어놓았다.
이날 최정윤의 '찐친'으로 등장한 개그맨 김다래는 "언니가 나한테 결혼할 거 같다고 이야기하는데 울었다. 언니가 그동안 많이 외로워하고 (딸) 지유도 마찬가지로 아빠에 대한 부재도 많이 느껴서 걱정 많이 했는데 언니가 결혼을 조심스럽게 생각한다고 해서 감동이었다"며 울컥했다.
최정윤은 "사람들이 언젠가부터 갑자기 나한테 얼굴이 너무 좋아졌다고 했다. 내가 항상 말했듯 난 (재혼을) 숨기지는 않았지만 굳이 먼저 이야기를 꺼내지는 않았다"며 "그러니까 아는 사람들은 '네가 그래서 얼굴이 편안해 보이고 좋아 보였구나. 예뻐졌다'는 소리를 너무 많이 들었다. '(좋아진) 이유가 그거였구나' 다들 이렇게 말씀을 많이 해주셨다"고 말했다.
이어 "(재혼에는) 나의 의견도 있었지만 우리 아이의 의견이 70%는 차지했다고 본다. 선생님들도 항상 '지우가 매해 너무 밝아지고, 성격도 밝아지고 있다'고 하더라. 엄청 낯을 가렸었다"며 "그런 소리를 들을 때마다 나의 선택이 너무 잘된 선택이었다고 느낀다. 물론 나의 상황을 욕하는 사람도 분명히 있을 거다"라고 털어놨다.
그러면서 "어쨌든 나의 삶은 어떤 때보다 편안하고, 가족이란 게 이런 거라는 걸 느낀다. 어떻게 보면 간단하고 당연한 걸 수도 있는데 내겐 되게 어려운 거였다. 그런데 그게 지금 잘 이루어지고 있는 게 너무 감사하다"고 밝혔다.
또한 남편의 성향에 대해서는 "나와 비슷하다. 보수적인 게 비슷하다. 체육학과 출신이라서 마인드가 비슷하고, 교육방식도 맞는다"고 자랑했다.
한편 최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼, 슬하에 딸 하나를 뒀지만 2022년 이혼했다. 이후 4년 만인 지난 12일 5세 연하의 비연예인과 깜짝 재혼 소식을 알렸다.
