구성환, 세상 떠난 꽃분이와 마지막 투샷..'나혼산'서 공개
[스포츠조선 문지연 기자] '나 혼자 산다' 꽃분이의 마지막 모습이 공개된다.
27일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 '후추브라더스' 구성환의 집에 처음 입성한 모습이 공개된다. 전현무는 앞치마까지 입고 요리를 하며 자신을 기다리는 구성환의 모습에 당황하는 모습을 보인다고 해, 그 이유가 무엇일지 궁금증을 끌어올린다.
공개된 사진 속에는 전현무가 '무지개 그랜드 바자회' 애프터 서비스의 마지막 고객인 구성환의 집에 들어선 모습이 포착됐다. 앞치마를 입은 구성환은 전현무가 겉옷도 벗기 전에 애타게 기다렸다며, 그를 위한 요리를 소개한다. '후추브라더스'답게 후추 범벅이 된 요리의 정체는 바로 뇨끼.
앞서 애프터 서비스를 위해 방문한 집에서 세 끼를 배불리 먹은 전현무는 '꽃분이'와 인사를 하느라 시큰둥한 반응을 보인다. 구성환은 "배불러도 한 점 떠보셔~"라며 맛보기를 권한다. 전현무는 구성환의 정성이 들어간 뇨끼를 입안 가득 맛보는데, 옆에서 그릇째 들고 흡입하는 구성환의 모습이 포착돼 웃음을 자아낸다.
이어 '디저트 러버' 구성환은 "꼭 맛보게 해주고 싶었다"라며 직접 만든 티라미수까지 대접한다. 이에 전현무도 '무쫀쿠(전현무+두쫀쿠)'를 봉투에서 꺼내 고마운 마음을 전한다. '무쫀쿠'의 충격적인 비주얼을 본 구성환은 못 볼 꼴을 본 듯 눈을 질끈 감아 전현무를 감동케(?) 한다.
또한 구성환은 '무지개 그랜드 바자회'를 통해 산 전현무의 '대상 공기' 실물과 마주하는데, 그는 "내가 이걸 얼마 주고 샀다고?"라며 믿기지 않는 듯한 반응을 보인다.
최근 구성환은 반려견 꽃분이가 세상을 떠났음을 알린 바 있다. 구성환은 21일 자신의 개인 계정에 "이 글을 몇 번 썼다 지웠다 하는지 모르겠다. 글을 쓰고 있는 지금도 인정하기 싫고, 믿어지지 않는다"며 "내 딸이자 여동생 내 짝꿍 꽃분이가 2월 14일 무지개다리를 건넜다"고 알렸다.
구성환은 또 "너무 착하고 애교 많았던 꽃분아. 고마웠고 미안하고 너무 사랑해. 우리 언젠간 꼭 다시 만나자. 그곳에선 맛있는 거 많이 먹고 친구들과 재밌게 뛰어놀고 행복하게 놀고 있어"라고 애틋한 마음을 전하며 "저도 마음 잘 추스르고 건강한 모습으로 돌아오겠다"고 밝혔다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
