어머나, 삐뚤빼뚤 글씨로! 슈어저의 8살 딸이 토론토에 보낸 편지, "아빠와 계약해 주세요"

기사입력 2026-02-27 11:06


어머나, 삐뚤빼뚤 글씨로! 슈어저의 8살 딸이 토론토에 보낸 편지, "아…
맥스 슈어저가 토론토 블루제이스와 1년 300만달러에 재계약했다. AP연합뉴스

어머나, 삐뚤빼뚤 글씨로! 슈어저의 8살 딸이 토론토에 보낸 편지, "아…
맥스 슈어저가 가족과 함께 로저스센터에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 사진=Erica Scherzer 인스타그램

[스포츠조선 노재형 기자]세 차례 사이영상에 빛나는 맥스 슈어저가 토론토 블루제이스에 잔류하기로 한 배경에는 딸의 간곡한 부탁이 있었던 것으로 밝혀졌다.

MLB.com이 27일(한국시각) 슈어저의 첫째 딸인 8살 브루크가 지난해 12월 토론토 구단에 보낸 편지를 공개하며 재계약하게 된 사연을 소개했다.

브루크는 "토론토가 월드시리즈 우승을 하지 못해 마음이 아파요. 다음에는 우승하기를 바랍니다. 아빠가 다시 토론토로 돌아갔으면 해요. 우리 가족 모두 아빠와 함께 토론토에서 보낸 시간이 좋았어요. 아쿠아리움도 좋고 CN타워도 좋고, 물론 야구장도 좋고요. 내년 시즌에 다시 만나기를 기대할게요"라고 썼다.

지웠다 다시 쓴 흔적이 있고, 철자가 틀린 글자도 보인다. 그러나 아빠와 다시 계약해 달라는 간절한 뜻이 담긴 편지다.

편지 윗부분에는 '2025년 12월 15일'이 적혀 있다. 편지를 쓴 날짜로 보인다.


어머나, 삐뚤빼뚤 글씨로! 슈어저의 8살 딸이 토론토에 보낸 편지, "아…
슈어저의 큰 딸 브루크가 토론토 구단에 보낸 편지. 사진=MLB 공식 X 계정
토론토 선수들이 딸을 앞세워 계약에 성공한 예는 또 있다.

이번 오프시즌 포스팅을 통해 토론토와 4년 6000만달러에 계약한 오카모토 가즈마는 딸이 토론토 로고를 마음에 들어했다고 한다. 오카모토가 딸에게 30개 구단 로고를 모두 보여주면서 하나를 고르라고 했는데, 토론토 구단 로고를 택하더라는 것이다.

블라디미르 게레로 주니어도 지난해 봄 14년 5억달러에 연장계약을 할 때 딸의 역할이 컸다고 한다. 딸이 "아빠, 우리 토론토에 계속 있을거야?"라고 묻더란다. 토론토 입장에서는 그의 딸 블라이멜 덕분에 연장계약 협상을 길게 끌고 가지 않을 수 있었다고 평가한다.


토론토 선수들의 딸들은 왜 토론토를 좋아할까.

토론토의 홈구장 로저스센터가 가족지향적 시설로 변모했기 때문으로 풀이된다. 이번에 FA 계약을 맺고 볼티모어 오리올스로 떠난 크리스 배싯은 토론토에서 3시즌을 보내는 동안 야구장 시설을 아이들이 너무 좋아했다고 했고, 케빈 가우스먼은 두 딸과 로저스센터에서 놀아주는 것이 가장 즐거운 순간이라고 했다.

슈어저는 아내 에리카 슈어저와 2013년 11월 결혼해 3명의 딸과 1명의 아들을 두고 있다. 올해도 로저스센터에서 슈어저와 아이들이 함께 노는 장면을 자주 볼 수 있을 것 같다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.