'40세' 문채원, '돌싱' 서장훈 녹인 플러팅 "장훈아 1조만 줘봐" ('미우새')

오는 3월 1일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '첫사랑의 아이콘' 문채원이 스페셜 MC로 출연해 스튜디오를 설렘으로 물들일 전망이다.
최근 진행된 SBS '미우새' 녹화 스튜디오에 문채원이 등장하자 母벤져스는 "인형이 들어오는 줄 알았다", "너무 예쁘다"며 감탄을 쏟아냈다. 신동엽 역시 "'청순', '단아'라는 단어가 가장 잘 어울리는 배우"라며 반가움을 드러냈다. 약 5년 만에 '미우새'를 다시 찾은 문채원은 변함없는 미모와 차분한 매력으로 스튜디오를 사로잡았다고 전해진다.
신동엽은 문채원이 5년 전 서장훈을 '심쿵'하게 만들었다며, 과거 '미우새' 출연 당시 화제가 됐던 장면을 언급했다. 당시 문채원은 서장훈을 상대로 "야! 건물 줘 봐"라며 가슴을 녹이는 눈웃음을 선보여 서장훈을 설레게 했던 바. 이날 신동엽은 문채원에게 또 한 번 '야, 너 4조 있다면서? 1조만 줘 봐'라고 해보라고 요청했다. 이에 문채원은 서장훈을 빤히 쳐다보며 "장훈아, 1조만 줘 봐"라며 설레는 눈웃음을 재현해 다시 서장훈을 '심쿵'하게 만들었다. 서장훈의 함박 미소에 "(1조를) 줄 것 같은 표정이다"라며 스튜디오가 술렁였다고 해 웃음을 안긴다.
이어 문채원에게 "'미우새' 아들 중 한 명을 꼭 만나야 한다면?"이라는 공식 질문이 던져지자 스튜디오에는 묘한 긴장감이 흘렀다. 母벤져스 역시 문채원의 매력에 흠뻑 빠져 그녀를 뚫어지게 쳐다봤기 때문. 고민하던 문채원은 한 사람을 선택했고, 선택받지 못해 아쉬움에 빠진 母벤져스 사이에서는 쟁탈전이 벌어졌다는 후문이다. 母벤져스는 "우리 아들은 가정적이다", "같이 살아도 재미있을 것"이라며 끝없는 아들 자랑을 이어가 웃음을 자아냈다.
청순한 이미지와 달리 편안한 입담으로 색다른 매력을 보여준 문채원의 모습은 1일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.