“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

[스포츠조선 박아람 기자] 요리연구가 최현석이 운영하는 레스토랑의 안내 문구가 온라인에서 화제를 모으고 있다.
또 예약 페이지에는 "드레스코드는 스마트 캐주얼이며, 슬리퍼나 플리플랍은 가급적 삼가 주시기 바랍니다"라는 안내가 필수 체크 사항으로 명시돼 있다.
누리꾼들은 "노출 있는 옷 입고 사진을 찍는 사람이 많았나 보다", "반복되는 사례 때문에 안내문이 생긴 것 같다" 등의 반응을 내놓았다. 실제로 소셜미디어에는 노출이 있는 의상을 입고 레스토랑을 방문한 인증 사진도 다수 올라온 것으로 알려졌다.
온라인상에서는 해당 안내문이 최근 새로 생긴 것이 아니라 최소 2024년부터 존재했다는 주장도 나오며, 레스토랑 분위기와 어울리지 않는 복장을 제한하는 것은 파인다이닝 업계에서 일반적인 조치라는 의견도 이어지고 있다.
최현석은 JTBC '냉장고를 부탁해'를 비롯해 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1 등 다양한 프로그램에서 활약하며 스타 요리사로 자리매김했다.
