봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부산' 스페셜 유니폼 착용

[스포츠조선 이종서 기자] OK저축은행 읏맨 배구단이 유니폼에 '부산'을 품는다
이번 스페셜 유니폼은 OK저축은행 배구단이 부산을 연고로 새롭게 출발한 이후 맞이하는 첫 시즌 봄배구에 진출하겠다는 강한 의지와 부산 야구를 응원하는 마음도 함께 담아 제작됐다.
부산 팬들의 대표 마스코트로 자리매김한 '읏맨' 캐릭터를 활용한 패턴을 적용해 모기업인 OK저축은행의 상징성을 더했다. 또한 부산을 대표하는 동백꽃과 함께, 곧 홈구장인 강서실내체육관 주변을 가득 메울 개나리, 벚꽃을 디자인 요소로 활용해 부산에서 맞이하는 첫 번째 봄을 표현했다.
한편 유니폼 뒷면 상단에는 'Original Korean' 문구가 새겨져 있다. 이는 OK 읏맨 배구단의 모기업인 OK금융그룹의 'OK'가 'Original Korean'의 약자임을 알리고, 3·1절을 맞아 그 의미를 되새긴다는 뜻을 담았다.
신영철 OK저축은행 감독은 "부산에서 맞는 첫 번째 봄을 앞두고 선수단 모두가 각오를 다지고 있다"며 "'배구도 부산'이라는 이번 스페셜 유니폼 컨셉에 걸맞게 스페셜 유니폼을 입고 반드시 봄배구에 진출해 부산 시민 여러분께 큰 즐거움을 드리겠다"고 각오를 밝혔다.
OK저축은행 배구단 관계자는 "이번 스페셜 유니폼은 단순한 디자인 변화가 아니라, 부산 연고 첫 시즌을 맞아 팬들과 함께 봄을 만들겠다는 약속의 의미를 담고 있다"며 "야구의 도시로 불리는 부산에서 이제는 배구 역시 시민들의 자부심이 될 수 있도록 남은 시즌 최선을 다하겠다"고 전했다.
