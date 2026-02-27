봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부산' 스페셜 유니폼 착용

기사입력 2026-02-27 14:12


봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부…
사진제공=OK저축은행 읏맨 배구단

[스포츠조선 이종서 기자] OK저축은행 읏맨 배구단이 유니폼에 '부산'을 품는다

OK저축은행은 3월1일 부산 강서실내체육관에서 열리는 진에어 2025-2026 V-리그 남자부 6라운드 현대캐피탈과 경기부터 올 시즌 봄배구 진출을 기원하는 '(배)구도부산' 스페셜 유니폼을 착용한다.

OK저축은행은 남은 6라운드 일정 동안 모두 스페셜 유니폼을 입고 경기에 나선다.

이번 스페셜 유니폼은 OK저축은행 배구단이 부산을 연고로 새롭게 출발한 이후 맞이하는 첫 시즌 봄배구에 진출하겠다는 강한 의지와 부산 야구를 응원하는 마음도 함께 담아 제작됐다.

부산은 오랜 시간 '구도(球都) 부산'이라 불릴 만큼 야구의 도시로 자리매김해왔다. 올 시즌 부산에서 새 출발을 알린 OK저축은행 배구단 역시 V-리그 남녀부 관중 1위를 기록하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다. 이제 부산이 '(배)구도부산'으로도 불릴 수 있도록 팬들과 함께 새로운 역사를 써 내려가겠다는 의미를 이번 유니폼에 담았으며, 부산 연고 프로스포츠의 한 축으로 당당히 자리매김하겠다는 메시지도 함께 녹여냈다.


봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부…
배구도부산 유니폼 전면 사진제공=OK저축은행 읏맨 배구단

봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부…
배구도부산 유니폼 뒷면 사진제공=OK저축은행 읏맨 배구단
이러한 의미를 유니폼 디자인에도 적극 반영한 것이 특징이다. 전면에는 야구 유니폼을 연상시키는 패턴을 적용했으며, 실제 단추가 달린 듯한 디테일까지 정교하게 구현해 완성도를 높였다. 또한 부산에서의 첫 번째 봄을 기념하기 위해 'First spring in Busan'이라는 문구도 유니폼 전면에 새겼다.

부산 팬들의 대표 마스코트로 자리매김한 '읏맨' 캐릭터를 활용한 패턴을 적용해 모기업인 OK저축은행의 상징성을 더했다. 또한 부산을 대표하는 동백꽃과 함께, 곧 홈구장인 강서실내체육관 주변을 가득 메울 개나리, 벚꽃을 디자인 요소로 활용해 부산에서 맞이하는 첫 번째 봄을 표현했다.

한편 유니폼 뒷면 상단에는 'Original Korean' 문구가 새겨져 있다. 이는 OK 읏맨 배구단의 모기업인 OK금융그룹의 'OK'가 'Original Korean'의 약자임을 알리고, 3·1절을 맞아 그 의미를 되새긴다는 뜻을 담았다.


신영철 OK저축은행 감독은 "부산에서 맞는 첫 번째 봄을 앞두고 선수단 모두가 각오를 다지고 있다"며 "'배구도 부산'이라는 이번 스페셜 유니폼 컨셉에 걸맞게 스페셜 유니폼을 입고 반드시 봄배구에 진출해 부산 시민 여러분께 큰 즐거움을 드리겠다"고 각오를 밝혔다.

OK저축은행 배구단 관계자는 "이번 스페셜 유니폼은 단순한 디자인 변화가 아니라, 부산 연고 첫 시즌을 맞아 팬들과 함께 봄을 만들겠다는 약속의 의미를 담고 있다"며 "야구의 도시로 불리는 부산에서 이제는 배구 역시 시민들의 자부심이 될 수 있도록 남은 시즌 최선을 다하겠다"고 전했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

2.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

3.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

4.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

5.

'이병헌♥' 이민정, 무보정 프로필 사진은 처음.."내 얼굴 내가 못 봄"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

2.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

3.

"판더펜의 감독 지시 패싱? 사실이 아냐!" 아스널전 대패후 루머 일파만파→토트넘 감독 "내가 이런것까지 코멘트 해야해?" 불만 폭발

4.

봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부산' 스페셜 유니폼 착용

5.

"토트넘 돌아가고 싶다" 포체티노 폭탄 선언 후 다시 입 열었다..."모든 가능성 열려 있다" 7년 만에 전격 복귀 성사?

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

2.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

3.

"판더펜의 감독 지시 패싱? 사실이 아냐!" 아스널전 대패후 루머 일파만파→토트넘 감독 "내가 이런것까지 코멘트 해야해?" 불만 폭발

4.

봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부산' 스페셜 유니폼 착용

5.

"토트넘 돌아가고 싶다" 포체티노 폭탄 선언 후 다시 입 열었다..."모든 가능성 열려 있다" 7년 만에 전격 복귀 성사?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.