‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기
[스포츠조선 박아람 기자] 암 투병 끝에 세상을 떠난 배우 고(故) 강명주가 세상을 떠난 지 1년이 흘렀다.
강명주는 지난해 2월 27일, 54세를 일기로 별세했다.
고인의 딸인 배우 박세영은 이튿날 개인 계정를 통해 "어머니께서 어제 오후 먼 길을 떠나셨다"며 별세 소식을 전했다. 그는 이어 "어머니가 사랑했던 무대와 그 빛났던 순간들을 함께 떠올려 주시면 감사하겠다"고 추모의 메시지를 남겼다.
동료 배우 남명렬은 "강명주 배우는 꿋꿋이 암을 이겨내고 무대에 설 거라 믿었는데, 이렇게 1주기를 맞게 되어 안타까움이 크다. 진실과 순정의 사람으로 기억될 것"이라고 고인을 회상했다.
강명주는 1992년 극단실험극장의 '쿠니, 나라'로 연극배우의 길을 시작했으며, '코리올라누스', '구일만 햄릿', '피와 씨앗' 등 다수의 연극 작품에서 활약했다.
드라마에서도 '이상한 변호사 우영우' 판사 역과 KBS 단막극 '드라마 스페셜 2024 - 모퉁이를 돌면' 등에서 깊은 인상을 남겼다.
고인의 마지막 작품은 넷플릭스 '폭싹 속았수다'이다. 고인은 극 중 금명(아이유)의 예비 시어머니이자 영범의 엄마 '부용' 역을 맡아 강렬한 존재감을 보여주며 시청자들의 기억 속에 남았다.
