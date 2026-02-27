‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

기사입력 2026-02-27 14:11


‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

[스포츠조선 박아람 기자] 암 투병 끝에 세상을 떠난 배우 고(故) 강명주가 세상을 떠난 지 1년이 흘렀다.

강명주는 지난해 2월 27일, 54세를 일기로 별세했다.

고인의 딸인 배우 박세영은 이튿날 개인 계정를 통해 "어머니께서 어제 오후 먼 길을 떠나셨다"며 별세 소식을 전했다. 그는 이어 "어머니가 사랑했던 무대와 그 빛났던 순간들을 함께 떠올려 주시면 감사하겠다"고 추모의 메시지를 남겼다.

동료 배우 남명렬은 "강명주 배우는 꿋꿋이 암을 이겨내고 무대에 설 거라 믿었는데, 이렇게 1주기를 맞게 되어 안타까움이 크다. 진실과 순정의 사람으로 기억될 것"이라고 고인을 회상했다.

강명주는 1992년 극단실험극장의 '쿠니, 나라'로 연극배우의 길을 시작했으며, '코리올라누스', '구일만 햄릿', '피와 씨앗' 등 다수의 연극 작품에서 활약했다.

드라마에서도 '이상한 변호사 우영우' 판사 역과 KBS 단막극 '드라마 스페셜 2024 - 모퉁이를 돌면' 등에서 깊은 인상을 남겼다.

고인의 마지막 작품은 넷플릭스 '폭싹 속았수다'이다. 고인은 극 중 금명(아이유)의 예비 시어머니이자 영범의 엄마 '부용' 역을 맡아 강렬한 존재감을 보여주며 시청자들의 기억 속에 남았다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

4.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

연예 많이본뉴스
1.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

4.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

스포츠 많이본뉴스
1.

"K리그 뛰면 국대 발탁 어렵다" 솔직 발언 린가드 깜짝 선택, EPL 실패 후 브라질 혹은 손흥민 있는 MLS..."이번 주 최종 결정"

2.

신들린 김혜성! 117m 홈런 폭발, 4G 연속 안타 0.467 "너무 잘해" 로버츠, 개막 로스터 사실상 확정

3.

"솔직히 저런거 처음 봤다" 다저스 감독, 사사키한테 대실망+극대노! → '하던거나 똑바로 해라' 언론 통해 일침

4.

'박지성+에브라+테베스' 퍼거슨이 인정한 맨유 최애 조합 얼마 만에 뭉친 건가, '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈'

5.

어머나, 삐뚤빼뚤 글씨로! 슈어저의 8살 딸이 토론토에 보낸 편지, "아빠와 계약해 주세요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.