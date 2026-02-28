구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

최종수정 2026-02-28 06:22

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 구혜선이 '부정의 힘'을 전했다.

27일 유튜브 채널 세바시 강연에는 '처음 공개하는 이야기, 구혜선이 뛰어내리자마자 들었던 생각'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

구혜선은 강연에서 "근래에 가장 많이 듣는 말이 있다. '너무 예쁘다'는 평가가 아니라, '자기애가 강하다', '자신을 특별하게 생각하는 것 같다'는 이야기다"라며 자신의 어린 시절과 삶을 되돌아보게 된 계기를 밝혔다.

어린 나이에 연예계에 데뷔한 그는 "제 시간이 본격적으로 시작된 건, 배우 제안을 받고 경제적 활동을 시작하면서부터"라며 "인터넷이 활발해지면서 우연히 얼굴이 알려졌고, 배우가 될 기회가 왔다. 하지만 제 꿈은 배우가 아니라 자립과 독립이었다"고 고백했다. 이어 "배우가 되면 경제적 독립을 통해 내가 어쩌면 예술가가 될 수 있겠다는 생각이 들었다. 그렇게 배우가 됐고, 감사하게도 성공한 작품들을 만났다"고 덧붙였다.

특히 드라마 '꽃보다 남자'로 톱스타 반열에 올랐지만, 그는 배우로서의 삶이 겉으로 화려해도 공허함이 많았다고 털어놨다. "배우로 산다는 건 내가 아닌 남의 삶을 사는 것이고, 누군가에게 선택받기를 기다려야 하는 직업이다. 그 기다림 속에서 고립과 허무함을 느꼈지만, 그 시간이 오히려 예술적 영감을 주는 계기가 됐다"고 밝혔다.

그는 기다림의 시간 동안 5편의 단편영화, 3편의 장편영화, 50곡 이상의 음악을 제작하고, 광고 제작과 감독까지 맡으며 스스로 창작의 길을 열었다. "맨땅에 헤딩하는 일이었고, 모두가 말렸지만, 그 경험이 배우로서 가장 성공했을 때도 가장 잘한 일이었다. 실패를 통해 오만과 자만을 깨고 좌절과 고통을 경험할 수 있었다"고 말했다.

구혜선은 이어 인생 공부를 시작했다고 밝혔다. "내가 뭘 안다고 영화감독을 하고 연기를 하나, 더 공부해야겠다 싶어 대학과 대학원까지 다니며 배움의 길을 걸었다. 이번에 대학원도 조기 졸업하게 됐다"고 전했다.


그는 자신의 삶의 철학을 '부정의 힘'으로 설명했다. "태어날 때부터 우리는 많은 것을 부정당하며 살아간다. 저도 배우라는 걸 하면서, (연기) 못한다고 부정 당하고, 스키 이상하게 탔다고 부정 당하고, 사회초년생이어서 말 버벅거린 걸 부정 당하고, 무대 떨었다고 부정 당했다"면서 "나중에는 저 자체를 부정하는 시간을 오래 겪었다"라고 고백했다.


그러나 부정은 곧 반항과 창작의 원동력이 되었다고 한다. 구혜선은 "제가 잘못한 게 하나도 없는데 부정 당하면 저는 제 자신을 자책했다. 그런데 거기서 반항심이 생기더라. '나를 오해했네? 그러면 난 당신이 원하는 대로 살지 않겠어. 어차피 부정 당할 거 나는 내 길을 갈 거야'라는 생각이 들었다. 부정이 원동력이 되어서 다른 사람의 소리에 관계 없이 내 길만, 내 속도로 가게 몰입하게 된 것 같다. 부정의 힘이 나에게 있다"고 강조했다.

또한 그는 "제가 추구하는 인생의 방향에는 행복과 불행, 밝음과 어둠, 빛과 그림자, 희망과 절망이 구분되지 않는다. 좋은 것과 나쁜 것도 다르지 않다. 우리가 좋다고 한 일은 나쁘기도 하고, 나쁘다고 한 일은 좋기도 하다"고 삶의 역설적 진리를 전했다.

한편 구혜선은 배우뿐만 아니라 영화감독, 작곡가, 화가, 작가로 활동 중이며 지난 2024년 6월에는 카이스트(KAIST) 과학저널리즘대학원 공학 석사과정 합격까지 전해 화제를 모은 바 있다.

