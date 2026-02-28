섹시 톱 배우, 동성애자 루머 불거졌다..사생활 사진 확산 논란
|TMZ 영상 캡처
|페드로 파스칼(왼쪽), 라파엘 올라라 인스타그램
[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 페드로 파스칼(50)이 크리에이티브 디렉터 라파엘 올라라(47)와 함께 있는 모습이 여러 차례 포착되면서 열애설이 제기되고 있다.
최근 'tmz', '컴플렉스' 등 외신에 따르면, 페드로 파스칼과 라파엘 올라라는 밸런타인데이 주말 뉴욕 로어 이스트 사이드를 함께 산책하고, 점심을 먹었다.
또한 두 사람은 영화 '폭풍의 언덕' 상영 행사에도 나란히 참석해 아늑한 극장에서 간간이 대화를 나누며 영화를 관람했다.
로스앤젤레스 비벌리힐스에서도 두 사람은 서로의 허리를 감싸 안거나 어깨에 입과 턱을 기대는 등 친밀한 스킨십을 나누며 거리를 걷는 모습이 포착됐다. 사진 속에서 두 사람은 햇살 아래 미소를 지으며 서로를 가까이하며 시간을 보냈다.
페드로 파스칼은 그간 사생활을 철저히 공개하지 않는 배우로 알려져 있으며, 과거에는 유명 여성 배우들과 염문설이 돌기도 했다. 배우 제니퍼 애니스톤, 마리아 디지아, 레나 헤디, 로빈 튜니 등과 연애설이 불거진 적이 있으나, 공식적으로 확인된 연애나 결혼 기록은 없다.
그러나 라파엘 올라라와의 다정한 모습이 포착되면서 팬들과 외신 사이에서는 그의 사생활과 성적 지향에 대한 관심이 다시 모이고 있다.
라파엘 올라라는 과거 배우 겸 가수 루크 에반스와 공개 연애를 했으나 2021년 결별했다. 현재 그는 파에나(Faena) 소속 아트 디렉터이자 크리에이티브 리드로 활동하며, 호텔·문화·패션 프로젝트 등 다양한 대규모 창작 활동을 진행하고 있다.
팬들과 외신은 목격 사실을 중심으로 다양한 추측을 이어가고 있으며, 페드로 파스칼과 라파엘 올라라 모두 이에 대해 공식 입장을 밝히지 않고 있다.
